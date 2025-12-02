-

アンダーセン・コンサルティングがPeers Technology + Consultingを迎え入れ、プラットフォームを強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、デジタルイノベーションおよび高度なアナリティクスを通じて戦略的変革を加速させることで知られるブラジル企業のPeers Consulting + Technologyを、協業パートナーとして加えます。

2012年に設立されたPeersは、戦略的インサイトとデジタル実行を組み合わせたエンド・ツー・エンドのサービスを提供しています。その提供内容は、高度なアナリティクスや生成AI、IT戦略、顧客体験、ファイナンス、サイバーセキュリティ、サステナビリティ、サプライチェーン、M&A、組織変革まで多岐にわたります。ラテンアメリカ全域での実績が評価されているPeersは、クライアントがオペレーションを近代化し、意思決定を高度化し、持続的なパフォーマンスを実現できるよう支援しています。

「私たちは、意義ある変革はデータ、テクノロジー、そして人のインサイトが交わるところで起こると考えています」と、マネージングパートナーのペドロ・リベイロ氏は述べています。「私たちはクライアントと肩を並べて取り組み、課題を成長へとつなげます。アンダーセン・コンサルティングとの協業により、このアプローチをグローバルに拡大し、より多くの組織が複雑さを明確かつ迅速に乗り越えられるよう支援できます。」

「Peersは、大胆な戦略と実践的な実行を結びつける方法を見いだしており、これは変化の速い市場でまさにクライアントが必要としているものです」と、アンダーセン・コンサルティングのグローバル・チェアマン兼最高経営責任者（CEO）であるマーク・L・ヴォルサッツは述べています。「デジタルパフォーマンスおよびAI主導の変革における彼らの実績は、当社のグローバルプラットフォームを補完するものです。」

アンダーセン・コンサルティングは、コーポレート戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションにわたる包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング・プラクティスです。同社はアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合されており、世界各地に4万4000人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて600以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォーム上で、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティングソリューションを提供しています。

