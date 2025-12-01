-

Ares Management lance Marq pour consolider sa plateforme logistique mondiale au sein de son activité immobilière

Ares Management Introduces Marq

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Ares Management Corporation (NYSE : ARES) (« Ares »), l’un des principaux gestionnaires mondiaux d’investissements alternatifs, a annoncé aujourd’hui la consolidation de ses plateformes immobilières logistiques mondiales sous un seul et même nom, Marq Logistics (« Marq »). Marq, représentera la plateforme immobilière logistique mondiale intégrée verticalement d’Ares et gérera plus de 55 millions de mètres carrés d’actifs, sur le continent américain, en Europe et dans la région APAC.

Marq réunit, la plateforme immobilière logistique verticalement intégrée d’Ares en Amérique du Nord et en Europe, dont Ares Industrial Management, avec la plateforme immobilière logistique mondiale de GLP, en dehors de la Chine. Cela fait suite à l’acquisition par Ares des activités internationales et de certaines sociétés affiliées de GLP Capital Partners Limited, qui a été clôturée en mars 2025.

Avec Marq, Ares associe son envergure, son expertise et ses capacités immobilières logistiques intégrées pour offrir les meilleures solutions à ses clients du monde entier.

« Marq représente une nouvelle étape clé pour Ares Real Estate, consolidant notre position de leader mondial parmi les trois premiers acteurs, dans l’un de nos secteurs les plus stratégiques.», a déclaré Julie Solomon, co-directrice d'Ares Real Estate. « Au cœur de sa mission, Marq vise à offrir à ses locataires une présence mondiale et une excellence opérationnelle locale grâce à un engagement simple mais fort : être un partenaire essentiel de leur réussite.»

Ares Real Estate est l’un des gestionnaires immobiliers les plus importants, et diversifiés au monde, intégrant verticalement ses activités, avec environ 110 milliards USD d’actifs sous gestion au 30 septembre 2025.

À propos de Marq Logistics

Marq est un leader mondial dans le développement et la gestion d’entrepôts logistiques modernes et gère un portefeuille d’environ 2 000 actifs, totalisant plus de 55 millions de mètres carrés, avec pour mission de fournir des bâtiments logistiques de grande qualité et un service premium à ses clients du monde entier. L’équipe spécialisée et dédiée de Marq allie envergure mondiale et expertise locale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://eu.glp.com/.

À propos d’Ares Management Corporation

Ares Management Corporation (NYSE : ARES) est un gestionnaire mondial d’actifs alternatifs de premier plan offrant aux clients des solutions d’investissements primaires et secondaires complémentaires dans les domaines du crédit, de l’immobilier, du capital-investissement et des infrastructures. Nous cherchons à faire progresser les objectifs à long terme de nos parties prenantes en fournissant des capitaux flexibles qui soutiennent les entreprises et créent de la valeur pour nos investisseurs et au sein des communautés locales. Par une collaboration entre nos différents groupes d'investissement, nous visons à générer des rendements constants et attractifs tout au long des cycles de marché. Au 30 septembre 2025, la plateforme mondiale d’Ares Management Corporation disposait de plus de 595 milliards USD d’actifs sous gestion, avec des opérations en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.aresmgmt.com.

Contacts

media@aresmgmt.com

