IonQ e CCRM annunciano una collaborazione strategica quantistica e biotecnologica per accelerare lo sviluppo delle terapie avanzate

IonQ serve da partner strategico nella tecnologia quantistica nella rete globale di CCRM leader nella medicina rigenerativa

original IonQ serves as strategic quantum technology partner across CCRM’s leading global regenerative medicine network.

IonQ serves as strategic quantum technology partner across CCRM’s leading global regenerative medicine network.

COLLEGE PARK, Md.--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE: IONQ), l'azienda leader mondiale nel settore quantistico, oggi ha annunciato una partnership di investimento con il Centre for Commercialization of Regenerative Medicine (CCRM) per accelerare lo sviluppo di terapie di nuova generazione utilizzando tecnologie ibride quantistiche e basate sulla quantistica e l'intelligenza artificiale. La collaborazione comprende un impegno di investimento nelle nuove iniziative quantistiche-biotecnologiche di CCRM e stabilisce IonQ come il partner tecnologico fondamentale nella rete globale di CCRM di centri terapeutici all'avanguardia.

Con oltre 100.000 piedi quadrati di impianti conformi alle buone pratiche di fabbricazione (GMP), personale scientifico di oltre 300 addetti e una rete globale di collaboratori accademici e industriali, CCRM è una delle più importanti aziende mondiali impegnate ad accelerare le terapie avanzate.

