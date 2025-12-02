-

Andersen Consulting aperfeiçoa sua plataforma com Peers Technology + Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting inicia parceria de cooperação Peers Consulting + Technology, uma empresa brasileira reconhecida por acelerar mudanças estratégicas através da inovação digital e da análise avançada.

Fundada em 2012, a Peers provê serviços completos que combinam visão estratégica com execução digital. Suas ofertas abrangem análise avançada e IA generativa, estratégia de TI, experiência do cliente, finanças, segurança cibernética, sustentabilidade, cadeia de fornecimento, fusões e aquisições, bem como transformação organizacional. Reconhecida por seu impacto em toda a América Latina, a Peers capacita seus clientes a modernizar operações, melhorar a tomada de decisões e impulsionar o desempenho sustentável.

"Acreditamos que a transformação significativa ocorre na interseção de dados, tecnologia e conhecimento humano", disse o Sócio-Diretor Pedro Ribeiro. "Trabalhamos lado a lado com nossos clientes para transformar desafios em crescimento. A cooperação com a Andersen Consulting nos permite estender este enfoque a nível mundial e ajudar mais organizações a administrar a complexidade com clareza e rapidez."

"A Peers encontrou uma forma de unir estratégia ousada com execução pragmática, exatamente o que nossos clientes precisam em mercados de rápida evolução", disse Mark L. Vorsatz, Presidente Global e Diretor Executivo da Andersen. "Seu histórico em desempenho digital e transformação orientada por IA complementa nossa plataforma global."

A Andersen Consulting é uma empresa multinacional de consultoria que oferece um conjunto completo de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, além de soluções de capital humano. A Andersen Consulting está integrada ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, que fornece consultoria de classe internacional, consultoria tributária, jurídica, avaliação, mobilidade mundial e experiência em consultoria, em uma plataforma global com mais de 44.000 profissionais ao redor do mundo e presença em mais de 600 localidades mediante suas empresas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada e oferece soluções de consultoria mediante suas empresas-membro e colaboradoras em todo o mundo.

