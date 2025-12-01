Ares Management introduceert ‘Marq’ om zijn wereldwijde logistieke platform binnen zijn vastgoedactiviteiten verder te verenigen

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Ares Management Corporation (NYSE: ARES) ("Ares"), een toonaangevende wereldwijde alternatieve beleggingsbeheerder, kondigde vandaag aan dat het zijn wereldwijde logistieke vastgoedplatformen samenvoegt onder één merk, Marq Logistics ("Marq"). Het nieuw gelanceerde merk, Marq, vertegenwoordigt het verticaal geïntegreerde wereldwijde logistieke vastgoedplatform van Ares en beheert faciliteiten met een totale oppervlakte van meer dan 55,7 miljoen vierkante meter in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en de regio Azië-Pacific.

Marq combineert het verticaal geïntegreerde logistieke vastgoedplatform van Ares in Noord-Amerika en Europa, inclusief Ares Industrial Management, met het wereldwijde logistieke vastgoedplatform GLP buiten China. Dit volgt op Ares’ overname van de internationale activiteiten en enkele dochterondernemingen van GLP Capital Partners Limited, die in maart 2025 werd afgerond.

Met Marq combineert Ares zijn omvang, expertise en geïntegreerde logistieke vastgoedcapaciteiten om zijn huurders wereldwijd consistente, eersteklas oplossingen te bieden als voorkeursverhuurder.

"Marq vertegenwoordigt een spannend nieuw hoofdstuk voor de Ares Real Estate-activiteiten en bouwt voort op onze wereldwijde top 3 leiderschapspositie in een van de sectoren waar we het sterkst zijn", aldus Julie Solomon, codirecteur van Ares Real Estate. “Marq streeft er in de basis naar om onze logistieke huurders wereldwijde schaal en lokale operationele excellentie te bieden door ons te verbinden aan een eenvoudige maar krachtige missie: een strategische partner zijn in hun succes.”

Ares Real Estate is een van 's werelds meest grootschalige en gediversifieerde verticaal geïntegreerde vastgoedbeheerders met ongeveer $ 110 miljard aan activa onder beheer per 30 september 2025.

Over Marq Logistics

Marq is een wereldwijde marktleider in de ontwikkeling en exploitatie van moderne logistieke faciliteiten en beheert een portefeuille van ongeveer 2.000 panden met een totale oppervlakte van meer dan 55,7 miljoen vierkante meter. Het zeer gespecialiseerde en toegewijde team van Marq biedt een krachtige combinatie van wereldwijde schaal met lokale ervaring, met als missie om logistieke faciliteiten van institutionele kwaliteit te leveren en huurders over de hele wereld een consistente, eersteklas ervaring te bieden. Meer informatie op https://eu.glp.com/.

Over Ares Management Corporation

Ares Management Corporation (NYSE: ARES) is een toonaangevende internationale alternatieve beleggingsbeheerder die klanten complementaire primaire en secundaire beleggingsoplossingen biedt in de activaklassen krediet, vastgoed, private equity en infrastructuur. We streven ernaar de langetermijndoelen van onze belanghebbenden te verwezenlijken door flexibel kapitaal te verstrekken dat bedrijven ondersteunt en waarde creëert voor onze investeerders en binnen onze gemeenschappen. Door samen te werken binnen onze beleggingsgroepen streven wij ernaar om consistente en aantrekkelijke beleggingsrendementen te genereren gedurende de gehele marktcyclus. Vanaf 30 september 2025 beheerde het wereldwijde platform van Ares Management Corporation meer dan 595 miljard dollar aan activa, met activiteiten in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Azië-Pacific en het Midden-Oosten. Ga voor meer informatie naar www.aresmgmt.com.