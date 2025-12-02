Alors que 40 % des projets d’IA agentique sont voués à l’échec, un développeur de logiciels de premier plan affirme que la conformité est le seul domaine où l’IA agentique pourra s’épanouir

NOTTINGHAM, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--Le directeur général de l’un des principaux développeurs mondiaux de logiciels de conformité, Ideagen, a déclaré aujourd’hui (2 décembre 2025) que la conformité représente le seul domaine dans lequel l’IA autonome réussira, malgré l’avertissement de la société d’analyse technologique Gartner® selon lequel « plus de 40 % des projets d’IA agentique seront annulés d’ici fin 2027 ».

S’exprimant lors du lancement de leur propre plateforme d’IA agentique Ideagen Mazlan, Ben Dorks déclare : « L’IA autonome réussira dans le domaine de la conformité, car l’échec est mesurable, les enjeux sont élevés et les résultats sont binaires.

Une IA qui surveille en permanence les cadres de conformité spécifiques à une juridiction ou à un secteur, détecte des modèles parmi des milliers d’enregistrements, propose des mesures à suivre, signale les lacunes avant les audits, de manière autonome ? C’est de l’IA agentique. Elle sauvera littéralement des vies et constitue le changement le plus transformateur que nous ayons jamais vu en matière de protection des personnes, des produits et des processus. »

Les premiers essais pilotes ont démontré une accélération significative de l’adoption et des avantages, réduisant dans certains cas des tâches de 30 minutes à seulement deux minutes. Plus important encore, selon les estimations, la mise en œuvre au niveau de l’entreprise, qui pourrait prendre six à neuf mois, pourrait être réalisée en environ 30 jours.

« Au cours de la nouvelle année, nous ajouterons des fonctionnalités telles qu’une interface vocale afin que les travailleurs de première ligne, qui peuvent être équipés d’EPI lourds, puissent simplement dire à Mazlan ce qui s’est passé », déclare M. Dorks.

« Et c’est intuitif, les gens n’auront pas besoin d’être formés pour l’utiliser. Si nous parvenons à lever les obstacles à l’adoption des solutions numériques, les entreprises fonctionneront avec de meilleures données, ce qui se traduira par des produits et des processus plus sûrs et un meilleur retour sur investissement. »

Ideagen a obtenu la note la plus élevée pour son intégration de l’IA dans le 2025 Verdantix Green quadrant. Christopher Sayers, analyste cadre chez Verdantix, déclare : « Les entreprises qui cherchent à améliorer leur efficacité et leur sécurité trouveront des avantages dans l’utilisation généralisée de l’IA par Ideagen. »

Ideagen Mazlan a également été mis en avant dans le récent rapport de Verdantix intitulé Future of AI-Enabled EHS Software Solutions : « Ces développements signalent une évolution plus large vers une IA qui n’est pas seulement assistive, mais qui est de plus en plus capable de gérer de manière autonome les risques de conformité et de sécurité dans des environnements complexes. »

M. Dorks a également tenu à souligner qu’Ideagen Mazlan n’est pas une solution complémentaire visant à augmenter la productivité : « C’est une intelligence intégrée. La plupart des "IA agentiques" ne sont pas du tout agentiques, mais plutôt des IA d’assistance avec un meilleur marketing ! Une IA qui répond avec précision à vos questions ? C’est un chatbot.

Notre IA agentique fonctionne selon trois principes simples : elle est intégrée aux solutions Ideagen, elle comprend le contexte spécifique de votre secteur d’activité et s’intègre naturellement à vos flux de travail.

Elle connaît les normes OSHA et ISO ainsi que la législation en vigueur dans votre juridiction, elle connaît vos propres politiques et données, puis les utilise pour analyser les incidents, identifier les risques et automatiser les tâches de conformité.

Mais surtout, à l’instar de la technologie de pilotage automatique des avions, nous l’avons conçue pour que le pouvoir reste entre les mains des humains. La supervision et l’approbation finales restent du ressort des responsables qualité et des équipes chargées de la santé et de la sécurité, mais Mazlan effectue de manière autonome les tâches les plus lourdes.

Pour être honnête, nous aurions pu aller plus loin, mais le monde n’est pas encore prêt pour cela, l’IA agentique devant encore gagner la confiance de l’humanité avant que nous lui accordions le contrôle total. Mais que peut-elle faire pour assurer la sécurité des lieux de travail, réduire les rappels de produits, maintenir les chaînes d’approvisionnement en mouvement, empêcher les contaminants nocifs de pénétrer dans les aliments ? C’est époustouflant. »

Ideagen est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels de gouvernance, de gestion des risques et de conformité (GRC) offrant la plus large gamme de solutions de conformité de tous les fournisseurs, couvrant la santé et la sécurité, la qualité, les risques, l’audit, la productivité et la surveillance environnementale.

Parmi ses clients figurent 75 % des plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales, plus de 250 compagnies aériennes, neuf des 10 plus grandes entreprises mondiales du secteur aérospatial et de la défense, plus d’un tiers des constructeurs automobiles mondiaux, neuf des dix plus grands cabinets comptables mondiaux, 65 % des plus grandes marques mondiales de produits alimentaires et de boissons et plus de 2 000 organismes gouvernementaux, hôpitaux et centres de soins de santé.

Pour en savoir plus sur Mazlan, rendez-vous sur Ideagen.ai

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.