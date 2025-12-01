IonQ och CCRM annonserar ett strategiskt samarbete inom kvantbioteknik för att påskynda utvecklingen av avancerade behandlingsterapier

COLLEGE PARK, Md.--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE: IONQ), ett världsledande kvantföretag, annonserade idag att man inlett ett investeringssamarbete med CCRM (Centre for Commercialization of Regenerative Medicine) i syfte att påskynda utvecklingen av nästa generationens behandlingsterapier med hjälp av hybridkvant- och kvant-AI-teknik. Samarbetet inkluderar ett åtagande att investera i CCRM:s nya initiativ inom kvantbioteknik och innebär att IonQ blir den huvudsakliga teknikpartnern i CCRM:s globala nätverk med avancerade behandlingscenter.

Med anläggningar som följer god tillverkningssed på över 100 000 kvadratmeter , över 300 vetenskapliga medarbetare och ett globalt nätverk med akademiska och industriella samarbetspartner är CCRM en av världens ledande acceleratorer inom avancerade behandlingsterapier. CCRM grundades 2011 i Toronto, Kanada, för att förverkliga möjligheterna med regenerativ medicin och tillhandahålla långverkande behandlingar, eller rentav botemedel, för några av världens mest invalidiserande kroniska sjukdomar. CCRM:s omfattande globala nätverk med akademiska forskare, näringslivsaktörer och investerare kommer att arbeta i nära samarbete med IonQ i syfte att revolutionera sjukvården och erbjuda oöverträffade datormässiga fördelar till dess medlemmar.

"IonQ:s kvantteknik står redo att omvandla branscher och sjukvården är ett av de mest spännande forskningsområdena", förklarar Niccolo de Masi, styrelseordförande och VD på IonQ. "Tillsammans med CCRM och dess globala samarbetspartner kommer vi att identifera, testa och driftsätta banbrytande tillämpningar som kommer att förvandla behandlingsutveckling, biotillverkning och tillgänglighet för patienter i hela världen."

Det här samarbetet kommer inledningsvis att fokusera på områden som optimering av bioprocesser, sjukdomsmodellerande arbetsflöden och kvantförstärkt simulering som underlag för utformning och tillverkning av avancerade behandlingsterapier. Samarbetet syftar till att bemöta några av de mest angelägna utmaningarna inom sjukvård och hälsovetenskap genom att kombinera CCRM:s kompetens inom nästa generationens behandlingsinnovationer med IonQ:s exempellösa ledarskap inom toppmodern kvantteknik. De första projekten kommer att lanseras i Kanada och Sverige under 2026.

"Genom att kombinera våra styrkor", säger Michael May, styrelseordförande och VD på CCRM, "får vi unika förutsättningar att hitta lösningar som tidigare varit utom räckhåll. Precis som CCRM fokuserade på biotillverkning för 15 år sedan kommer detta samarbete vid vetenskapens yttersta gräns att bidra till att påskynda upptäckter och införandet av avancerade behandlingsterapier som har potential att göra verklig skillnad för patienter i alla delar av världen. Vi är jätteglada över den här möjligheten och över att få samarbeta med IonQ."

"Precis som Kanada har Sverige identifierat avancerade terapier och kvantdatorer som högt prioriterade utvecklings- och kommersialiseringsområden", säger Fredrik Wessberg, VD på CCRM Nordic. "Det här partnerskapet kommer att bidra till att demonstrera värdet i CCRM:s nätverk och behovet av globalt samarbete för att leverera komplicerade vårdformer till patienter i hela världen."

Dagens tillkännagivande är baserat på IonQ:s nyligen inledda samarbete med AstraZeneca i syfte att etablera ett nytt center för utveckling av kvanttillämpningar i Sverige inom AstraZenecas BioVentureHub. Tidigare i år annonserade IonQ att man i och med förvärvet av Oxford Ionics skulle utöka sina team inom forskning och utveckling respektive kvantteknik i Oxford. IonQ inledde även ett långsiktigt samarbete med Einride i Stockholm, Sverige i april 2025. Under 2024 etablerade IonQ sitt första europeiska innovationscentrum på QuantumBasel i Schweiz och slutförde sitt förvärv av Schweizbaserade IDQ.

Om IonQ

IonQ, Inc. [NYSE: IONQ] är ett världsledande kvantföretag som tillhandahåller lösningar som är avsedda att lösa världens mest komplicerade problem. IonQ:s nyaste generation av kvantdatorer, IonQ Forte och IonQ Forte Enterprise, är de senaste i en lång rad toppmoderna system som har hjälpt kunder och samarbetspartner som Amazon Web Services, AstraZeneca och NVIDIA att uppnå 20 gånger bättre resultat. Företaget nådde en noggrannhet på 99,99 % för tvåcubitgrindar, vilket är ett världsrekord inom kvantdatorprestanda, år 2025.

Företaget snabbar upp sin teknologiplanering och har som mål att leverera världen snabbaste kvantdatorer med 2 miljoner kvantbitar år 2030, vilket skulle påskynda innovation i läkemedelsforskning, materialvetenskap, finansiell modellering, logistik, datasäkerhet och försvar. IonQ:s framsteg inom kvantnätverk och -analys för också fram företaget som en ledare i byggandet av kvantinternet.

IonQ har anläggningar i Maryland, Washington, Kalifornien, Colorado, Massachusetts och, Tennessee i USA, Storbritannien, Toronto i Kanada, Sydkorea, Sverige och Schweiz. Företagets innovativa teknologi och snabba tillväxt har uppmärksammats genom att det har tagit plats på Fortune Future 50-listan, Newsweeks 2025 Excellence Index 1000 och Forbes Most Successful Mid- Cap Companies-lista för 2025. IonQ är tillgängligt via alla stora molntjänsteleverantörer och gör kvantdatorer mer lättillgängliga och slagkraftiga än någonsin tidigare. Läs mer på IonQ.com.

IonQ:s framåtsyftande uttalanden

Det här pressmeddelandet innehåller framåtsyftande uttalanden. Alla uttalanden i det här pressmeddelandet som inte utgör historiska fakta är framåtsyftande, inklusive uttalanden om våra förväntningar angående genomförandet av olika förvärv och deras inverkan på vår verksamhet. I vissa fall känns dessa uttalanden igen på framåtsyftande ord som "pågående", "titta framåt", "påskynda", "förvänta", "förmoda", "föreslå", "planera", "anta", "avse", "uppskatta", "målsättning", "projicera", "bör", "kan", "skulle", "eventuellt", "kommer", "prognos", "säker" och andra liknande uttryck. Sådana uttalanden är bara förutsägelser som är baserade på våra förväntningar angående framtida händelser vid det datum då pressmeddelandet publiceras och är föremål för ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan visa sig vara felaktiga. Alla dessa skulle var för sig kunna medföra att de faktiska resultaten skiljer sig avsevärt från vad som uttrycks eller görs gällande i de aktuella uttalandena, inklusive bland annat vad som beskrivs under rubriken "Riskfaktorer" i vår årsrapport på formulär 10-K för året som avslutades den 31 december 2024 och som registrerats hos Securities and Exchange Commission, eller SEC, samt våra kvartalsrapporter på formulär 10-Q för kvartalen som avslutades den 31 mars 2025, 30 juni 2025 och 30 september 2025, som också registrerats hos SEC. Nya risker tillkommer från tid till annan och det är inte möjligt för vår ledning att förutsäga alla risker eller att bedöma inverkan av alla faktorer på vår verksamhet eller i vilken grad enskilda faktorer, eller kombinationer av faktorer, kan medföra att de faktiska resultaten skiljer sig avsevärt från de som anges i något framåtsyftande uttalande vi gör. Investerare varnas härmed att inte i alltför hög grad förlita sig på några framåtsyftande uttalanden, eftersom de enbart gäller på det datum då de gjordes. Såvida inget annat krävs enligt gällande lagstiftning åtar vi oss ingen skyldighet att uppdatera några framåtsyftande uttalanden, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller annat.

Detta meddelandes ursprungliga källspråkstext är den officiella versionen. Översättningar tillhandahålls endast som ett stöd och skall jämföras med källspråkstexten, vilken är den enda versionen av texten som har rättslig verkan.