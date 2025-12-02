Da 40 % der Agentic AI-Projekte voraussichtlich scheitern werden, erklärt ein führender Softwareentwickler, dass Compliance der einzige Bereich ist, in dem Agentic AI erfolgreich sein wird

NOTTINGHAM, England--(BUSINESS WIRE)--Der CEO von Ideagen, einem der weltweit führenden Entwickler von Compliance-Software, erklärte heute (2. Dezember 2025), dass Compliance der einzige Bereich sei, in dem autonome KI erfolgreich sein werde – trotz der Warnung des Technologieberatungsunternehmens Gartner®, dass „über 40 % der agentenbasierten KI-Projekte bis Ende 2027 eingestellt werden“.

Bei der Vorstellung ihrer eigenen agentenbasierten KI-Plattform Ideagen Mazlan sagte Ben Dorks: „Autonome KI wird im Bereich Compliance erfolgreich sein, da Fehler messbar sind, viel auf dem Spiel steht und die Ergebnisse binär sind.“

„KI, die kontinuierlich jurisdiktions- oder branchenspezifische Compliance-Rahmenbedingungen überwacht, Muster in Tausenden von Datensätzen erkennt, Maßnahmen für andere vorschlägt, Lücken vor Audits kennzeichnet, und dies alles autonom? Das ist agentenbezogen. Es wird buchstäblich Leben retten und stellt die bedeutendste Veränderung im Schutz von Menschen, Produkten und Prozessen dar, die wir je erlebt haben."

Die ersten Pilotprojekte haben eine deutliche Beschleunigung bei der Einführung und einen erheblichen Nutzen gezeigt, wobei in einigen Fällen Aufgaben, die zuvor 30 Minuten dauerten, auf nur zwei Minuten reduziert werden konnten. Noch bedeutender ist, dass Schätzungen zeigen, dass eine Implementierung auf Unternehmensebene, die ein Unternehmen normalerweise sechs bis neun Monate in Anspruch nehmen würde, in etwa 30 Tagen erreicht werden könnte.

„Im neuen Jahr werden wir Funktionen wie eine Sprachschnittstelle hinzufügen, damit Mitarbeiter an vorderster Front, die möglicherweise schwere Schutzausrüstung tragen, Mazlan einfach mitteilen können, was passiert ist“, erklärte Dorks.

„Und es ist intuitiv, sodass die Benutzer keine Schulung benötigen, um es zu verwenden. Wenn wir die Hindernisse für die Einführung digitaler Lösungen beseitigen können, arbeiten Unternehmen mit besseren Daten, was wiederum zu sichereren Produkten und Prozessen sowie einer besseren Rendite dieser Investition führt."

Ideagen erzielte die höchste Punktzahl für seine KI-Integration im 2025 Verdantix Green quadrant. Christopher Sayers, Senior Analyst bei Verdantix, erklärte dazu: „Unternehmen, die nach Effizienz- und Sicherheitsverbesserungen streben, werden von Ideagens umfassendem Einsatz künstlicher Intelligenz profitieren.“

Ideagen Mazlan wurde auch in Verdantix' jüngstem Bericht Future of AI-Enabled EHS Software Solutions hervorgehoben: „Diese Entwicklungen signalisieren einen umfassenderen Wandel hin zu einer KI, die nicht nur unterstützend wirkt, sondern zunehmend in der Lage ist, Compliance- und Sicherheitsrisiken in komplexen Umgebungen autonom zu verwalten.“

Dorks betonte außerdem, dass Ideagen Mazlan keine einfache Lösung zur Steigerung der Produktivität darstellt: „Es ist Intelligenz, die bereits integriert ist. Die meisten „agentenbasierten KI-Systeme“ sind gar nicht agentenbasiert – es handelt sich um unterstützende KI-Systeme mit besserem Marketing! Eine künstliche Intelligenz, die Fragen präzise beantwortet, wenn man sie stellt? Das ist ein Chatbot.

„Unsere Agentic AI basiert auf drei einfachen Prinzipien: Sie ist in die Lösungen von Ideagen integriert, versteht den spezifischen Kontext Ihrer Branche und fügt sich nahtlos in Ihre Arbeitsabläufe ein.“

„Es kennt die OSHA-, ISO- und die in Ihrer Gerichtsbarkeit geltenden Vorschriften, es kennt Ihre eigenen Richtlinien und Daten und nutzt diese, um Vorfälle zu analysieren, Risiken zu identifizieren und Compliance-Aufgaben zu automatisieren.“

„Entscheidend ist jedoch, dass wir es ähnlich wie die Autopilot-Technologie in Flugzeugen so entwickelt haben, dass die Kontrolle weiterhin beim Menschen liegt. Die abschließende Überwachung und Genehmigung verbleibt bei den Qualitätsmanagern und den Gesundheits- und Sicherheitsteams, jedoch übernimmt Mazlan eigenständig die Hauptarbeit.“

„Ich will ehrlich sein: Wir hätten noch weiter gehen können, aber die Welt ist dafür noch nicht bereit. Agentic AI muss sich erst noch das Vertrauen der Menschheit verdienen, bevor wir ihr die volle Kontrolle übertragen können. Was kann es jedoch tun, um Arbeitsplätze sicher zu halten, Produktrückrufe zu reduzieren, Lieferketten aufrechtzuerhalten und zu verhindern, dass schädliche Verunreinigungen in Lebensmittel gelangen? Es ist beeindruckend."

Ideagen ist einer der weltweit führenden Anbieter von Governance-, Risiko- und Compliance-Software (GRC) und bietet das breiteste Spektrum an Compliance-Lösungen aller Anbieter, darunter Lösungen für Gesundheit und Sicherheit, Qualität, Risiko, Audit, Produktivität und Umweltüberwachung.

Zu seinen Kunden zählen 75 % der weltweit führenden Pharmaunternehmen, mehr als 250 Fluggesellschaften, neun der zehn weltweit führenden Luftfahrt- und Verteidigungsunternehmen, mehr als ein Drittel der weltweiten Automobilhersteller, neun der zehn weltweit führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, 65 % der weltweit führenden Lebensmittel- und Getränkemarken sowie über 2.000 Regierungsorganisationen, Krankenhäuser und Gesundheitszentren.

Erfahren Sie mehr über Mazlan unter Ideagen.ai

