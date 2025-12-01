Az Ares Management bemutatja a Marq márkát, mellyel tovább egységesíti globális logisztikai platformját ingatlanüzletágán belül

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Az Ares Management Corporation (NYSE: ARES), a világ egyik vezető globális alternatív befektetéskezelője bejelentette, hogy logisztikai ingatlanplatformjait egyetlen márkanév, a Marq Logistics („Marq”) alatt egyesíti. Az újonnan létrehozott Marq képviseli az Ares vertikálisan integrált globális logisztikai ingatlanplatformját, amely több mint 55 millió négyzetméternyi létesítményt kezel Amerikában, Európában és az ázsiai-csendes-óceáni térségben.

A Marq egyesíti az Ares észak-amerikai és európai, vertikálisan integrált logisztikai ingatlanplatformját – beleértve az Ares Industrial Managementet – a globális GLP platformmal Kína kivételével. Ez az Ares 2025 márciusában lezárult akvizíciójának eredménye, amely során megvásárolta a GLP Capital Partners Limited nemzetközi üzletágát és több leányvállalatát.

A Marq révén az Ares növeli méretét, egyesíti szakértelmét és integrált megoldásait, hogy következetes, kiemelkedő megoldásokat nyújtson bérlőinek a piac egyik első számú partnereként.

„A Marq az Ares ingatlanüzletágának egy izgalmas, új fejezetét jelenti, amely tovább épít globális vezető szerepünket az egyik legfontosabb szektorban” – nyilatkozta Julie Solomon, az Ares Real Estate társigazgatója. „A Marq küldetése egyszerű, mégis erőteljes: globális léptéket és helyi szintű működési kiválóságot biztosítani logisztikai bérlőink számára, stratégiai partnerként hozzájárulva az ő sikerükhöz” – tette hozzá.

Az Ares Real Estate a világ egyik legnagyobb és leginkább diverzifikált vertikálisan integrált ingatlankezelője, amely 2025. szeptember 30-án mintegy 110 milliárd dollárnyi vagyont kezelt.

A Marq Logistics-ről

A Marq a modern logisztikai létesítmények fejlesztésének és üzemeltetésének globális vezetője, mintegy 2 000 ingatlanból álló portfóliót kezel, amely összesen több mint 55 millió négyzetméternyi területet foglal magában. Küldetésünk, hogy világszerte prémium színvonalú logisztikai létesítményeket és kiemelkedő bérlői élményt biztosítsunk. A Marq elkötelezett, magasan specializált csapata egyedülállóan ötvözi a globális léptéket a helyi szakértelemmel. Tudj meg többet: https://eu.glp.com/.

Az Ares Management Corporation-ről

Az Ares Management Corporation (NYSE: ARES) a globális alternatív befektetések egyik vezető kezelője, amely ügyfeleinek elsődleges és másodlagos befektetési megoldásokat kínál a hitel-, ingatlan-, magántőke- és infrastruktúra-piacokon. Célunk, hogy rugalmas tőkét biztosítva támogassuk a vállalkozásokat, értéket teremtsünk befektetőink számára és közösségeinkben. Befektetési csoportjaink együttműködésével arra törekszünk, hogy a piaci ciklusokon átívelően következetes és vonzó hozamokat érjünk el. 2025. szeptember 30-án az Ares globális platformja több mint 595 milliárd dollárnyi kezelt vagyonnal rendelkezett, és Észak-Amerikában, Dél-Amerikában, Európában, az ázsiai-csendes-óceáni térségben és a Közel-Keleten működik. További információ: www.aresmgmt.com.