Met 40% van de agentic AI-projecten die naar verwachting zullen mislukken, is compliance het enige gebied waar agentic AI zal gedijen, volgens een toonaangevende softwareontwikkelaar

NOTTINGHAM, Engeland--(BUSINESS WIRE)--De CEO van Ideagen, een van 's werelds toonaangevende ontwikkelaars van compliance-software, gaf vandaag (2 december 2025) aan dat compliance het enige domein is waarin autonome AI succesvol zal zijn – ondanks de waarschuwing van technologie-insightbedrijf Gartner® dat “... meer dan 40% van de agentic AI-projecten zal worden geannuleerd tegen het einde van 2027".

Tijdens de lancering van Ideagen Mazlan, het eigen agentic AI-platform, zei Ben Dorks: “Autonome AI zal slagen op het gebied van compliance, omdat mislukkingen meetbaar zijn, er veel op het spel staat en de uitkomsten binair zijn.”

