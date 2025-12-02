InnovestX Securities選擇ICE提升定價、交易與風險分析能力，推動打造更高效、更具擴展性的投資平台

亞特蘭大、紐約和香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Intercontinental Exchange, Inc. (NYSE:ICE)這家全球領先的技術與資料提供商今日宣布，泰國知名券商與證券公司InnovestX Securities Co. Ltd.(同時也是Siam Commercial Bank (SCB)母公司SCBX旗下子公司、東南亞領先的金融機構之一)已選擇採用ICE的Portfolio Analytics (IPA)平台，以提升其風險管理與分析能力。

InnovestX的CIO Payon Pongsawaree表示：「在InnovestX，我們的使命是依託科技、創新與透明度，為投資者提供無縫接入世界級投資機會的能力。作為SCBX的投資與證券業務主體，我們管理著多元且不斷增長的結構性產品組合，這需要精準定價和高效的風險監管。ICE的IPA解決方案強化了我們的風險管理能力，使我們能夠在擴展泰國業務的同時更高效地擴大規模，為客戶創造更大價值。」

借助ICE的IPA解決方案，InnovestX將獲得一套涵蓋多類資產的統一平台，用於交易前定價、日內分析與生命週期管理。ICE強大的資料與分析能力有助於InnovestX提供更精準、及時的估值，並提升客戶的投資決策效率。

ICE Data Services亞太區(Apac)客戶發展主管Christy Chan表示：「當像InnovestX這樣的機構擴展其結構性產品業務、強化風險管理活動時，我們具備充分能力為其提供支援。我們的即時市場資料與按需分析工具，結合交易前定價和生命週期管理工具，可提供透明度與效率，幫助領先發行人滿足客戶在投資與風險管理方面的需求，並推動其在東南亞等動態市場中的增長。」

ICE的IPA解決方案將連續市場資料、定價、分析以及螢幕化風險工具整合於一體，適用於多類資產的簡單到複雜產品。這些功能有助於包括InnovestX在內的機構管理敞口、監控風險並在日內進行產品定價，同時在快速增長的市場中提升透明度與效率。

更多關於ICE Data Derivatives解決方案的資訊，請造訪：https://www.theice.com/market-data/pricing-and-analytics/derivatives。

關於Intercontinental Exchange

Intercontinental Exchange, Inc. (NYSE: ICE)是一家《財星》500大企業，致力於設計、建構和營運數位網路，協助人們把握商機。我們提供跨主要資產類別的金融技術和資料服務，協助客戶取得任務關鍵型工作流程工具，以提高透明度和效率。ICE的期貨、股票和選擇權 交易所 ——包括 紐約證券交易所 ——和 清算所 協助人們投資、融資和管理風險。我們提供一些全球最大的能源和環境產品交易和清算市場。我們的固定收益、 資料服務 和執行能力提供資訊、分析和平台，協助我們的客戶簡化流程，抓住商機。 ICE Mortgage Technology 正在革新美國住宅金融，從最初的消費者參與到貸款生成、交易完成、登記和長期服務關係。透過一起努力，ICE實現了產業的轉型、簡化和自動化，從而將我們的客戶與商機連結在一起。

ICE和/或其附屬機構的商標包括Intercontinental Exchange、ICE、ICE方塊設計、NYSE和New York Stock Exchange。如欲瞭解有關Intercontinental Exchange, Inc.和/或其附屬機構的其他商標和智慧財產權的資訊，請點選 此處 。請造訪相關交易所網站的「關鍵資訊文件(KIDS)」版塊，取得《歐盟包裝零售和保險型投資產品條例》涵蓋的某些產品的關鍵資訊文件。

《1995年美國私人證券訴訟改革法案》安全港聲明——本新聞稿中關於ICE業務的非歷史事實性陳述均為涉及風險和不確定性的「前瞻性陳述」。如欲瞭解有關可能造成實際結果與前瞻性陳述中所述結果存在差異的其他風險和不確定性的討論，請參閱ICE向美國證券交易委員會(SEC)遞交的文件，包括但不限於ICE於2025年2月6日向SEC遞交的截至2024年12月31日年度的Form 10-K年報。

ICE Data Indices, LLC為本文所提及指數的管理機構。關於這些指數的更多重要資訊，包括方法論、限制與免責聲明，可在indices.ice.com查詢。本文所述任一投資產品(以下簡稱「產品」)及其發行人(如適用)均未獲得ICE、其關聯方或其協力廠商供應商(以下簡稱「ICE及其供應商」)的贊助、背書、銷售或推廣。ICE及其供應商對於投資證券總體或基於某指數的任何投資產品的投資適當性不作任何陳述或保證。指數的歷史表現並不代表或保證其未來結果。

關於InnovestX

InnovestX Securities Co., Ltd. (INVX)，SCBX的子公司，是泰國領先的多資產投資平台，致力於釋放泰國投資者的金融潛力，實現可持續的長期增長。InnovestX成立於1995年，提供涵蓋數位平台和持牌諮詢服務的全面投資解決方案，使投資者能夠投資泰國及全球股票、共同基金、數位資產及其他資產類別。秉持成為泰國最受信賴和首選的投資合作夥伴的願景，InnovestX透過透明、全球化的連接和貼心服務，使投資者能夠在各類市場週期中自信把握投資機會。

