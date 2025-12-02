InnovestX Securities选择ICE提升定价、交易与风险分析能力，推动打造更高效、更具扩展性的投资平台

亚特兰大、纽约和香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Intercontinental Exchange, Inc.(NYSE:ICE)这家全球领先的技术与数据提供商今日宣布，泰国知名券商与证券公司InnovestX Securities Co. Ltd.（同时也是Siam Commercial Bank (SCB)母公司SCBX旗下子公司、东南亚领先的金融机构之一）已选择采用ICE的Portfolio Analytics (IPA)平台，以提升其风险管理与分析能力。

InnovestX的CIO Payon Pongsawaree表示：“在InnovestX，我们的使命是依托科技、创新与透明度，为投资者提供无缝接入世界级投资机会的能力。作为SCBX的投资与证券业务主体，我们管理着多元且不断增长的结构性产品组合，这需要精准定价和高效的风险监管。ICE的IPA解决方案强化了我们的风险管理能力，使我们能够在扩展泰国业务的同时更高效地扩大规模，为客户创造更大价值。”

借助ICE的IPA解决方案，InnovestX将获得一套涵盖多类资产的统一平台，用于交易前定价、日内分析与生命周期管理。ICE强大的数据与分析能力有助于InnovestX提供更精准、及时的估值，并提升客户的投资决策效率。

ICE Data Services亚太区(Apac)客户发展主管Christy Chan表示：“当像InnovestX这样的机构扩展其结构性产品业务、强化风险管理活动时，我们具备充分能力为其提供支持。我们的实时市场数据与按需分析工具，结合交易前定价和生命周期管理工具，可提供透明度与效率，帮助领先发行人满足客户在投资与风险管理方面的需求，并推动其在东南亚等动态市场中实现增长。”

ICE的IPA解决方案将连续市场数据、定价、分析以及屏幕化风险工具整合于一体，适用于多类资产的简单到复杂产品。这些功能有助于包括InnovestX在内的机构管理敞口、监控风险并在日内进行产品定价，同时在快速增长的市场中提升透明度与效率。

更多关于ICE Data Derivatives解决方案的信息，请访问：https://www.theice.com/market-data/pricing-and-analytics/derivatives。

关于Intercontinental Exchange

Intercontinental Exchange, Inc. (NYSE: ICE）是一家《财富》500强企业，设计、构建并运营的数字网络让人们与机遇相连。我们提供跨主要资产类别的金融技术和数据服务，帮助客户获得关键任务工作流程工具，提高透明度和效率。ICE的期货、股票和期权 交易所 （包括 纽约证券交易所 ）和 信息交换所 帮助人们投资、融资和管理风险。我们提供全球最大的能源和环境产品交易和清算市场。我们的固定收益、 数据服务 和执行能力提供信息、分析和平台，帮助我们的客户简化流程，抓住机遇。 ICE Mortgage Technology 正在改变美国的住房金融，包括初始消费者参与、贷款生产、结清、登记和长期服务关系。通过共同努力，ICE实现了行业的转型、简化和自动化，让客户与机遇紧密相连。

ICE和/或其关联公司的商标包括Intercontinental Exchange、ICE、ICE模块设计、NYSE和New York Stock Exchange。有关Intercontinental Exchange, Inc.和/或其关联公司的其他商标和知识产权的信息，请访问 此处 。《欧盟包装零售和保险投资产品条例》涵盖的某些产品的关键信息文件，可在相关交易所网站的 "关键信息文件 (KIDS)" 标题下查阅。

《1995年美国私人证券诉讼改革法案》安全港声明——本新闻稿中关于ICE业务的非历史事实性陈述均为涉及风险和不确定性的“前瞻性陈述”。如需了解有关可能造成实际结果与前瞻性陈述中所述结果存在差异的其他风险和不确定性的讨论，请参阅ICE向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件，包括但不限于ICE于2025年2月6日向SEC提交的截至2024年12月31日年度的Form 10-K年报。

ICE Data Indices, LLC为本文所提及指数的管理机构。关于这些指数的更多重要信息，包括方法论、限制与免责声明，可在indices.ice.com查询。本文所述任一投资产品（以下简称“产品”）及其发行人（如适用）均未获得ICE、其关联方或其第三方供应商（以下简称“ICE及其供应商”）的赞助、背书、销售或推广。ICE及其供应商对于投资证券总体或基于某指数的任何投资产品的投资适当性不作任何陈述或保证。指数的历史表现并不代表或保证其未来结果。

类别：固定收入和数据服务

来源：Intercontinental Exchange

关于InnovestX

InnovestX Securities Co., Ltd. (INVX)，SCBX的子公司，是泰国领先的多资产投资平台，致力于释放泰国投资者的金融潜力，实现可持续的长期增长。InnovestX成立于1995年，提供涵盖数字平台和持牌咨询服务的全面投资解决方案，使投资者能够投资泰国及全球股票、共同基金、数字资产及其他资产类别。秉持成为泰国最受信赖和首选的投资合作伙伴的愿景，InnovestX通过透明、全球化的连接和贴心服务，使投资者能够在各类市场周期中自信把握投资机会。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。