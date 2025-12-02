InnovestXセキュリティーズがICEを採用。価格設定、取引、リスク分析を強化し、より効率的でスケーラブルな投資プラットフォームを実現

アトランタ、ニューヨーク、香港--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- テクノロジーとデータを提供する世界的有力企業のインターコンチネンタル取引所（NYSE：ICE）は、タイの大手仲介業務・証券企業のInnovestXセキュリティーズ（東南アジア地域の最大手金融機関の一社であるサイアム商業銀行（SCB）の親会社であるSCBX傘下）が、リスク管理・分析機能を強化するためにICEのPortfolio Analytics（IPA）プラットフォームを採用したと発表しました。

InnovestXのミッションは、テクノロジー、イノベーション、透明性を基盤とした世界有数の投資機会へのシームレスなアクセスを投資家に提供することです」と、InnovestX最高投資責任者（CIO）のパヨン・ポンサワリーは述べます。「SCBXの投資・証券部門として、当社は多様で成長を続ける仕組み商品のポートフォリオを運用しており、正確な価格設定と効率的なリスクの監視が求められます。ICEのIPAソリューションは、当社のリスク管理能力を強化し、効率的な規模拡大を実現し、タイでの事業拡大を続ける中で、お客様により大きな価値を提供可能にします」

ICEのIPAソリューションにより、InnovestXは複数のアセット・クラスにまたがる取引前の価格設定、日中分析、ライフサイクル管理を、単一のプラットフォームで実現できるようになります。ICEの堅牢なデータと分析により、InnovestXがより正確かつタイムリーな評価を提供し、顧客のクライアントが投資意思決定プロセスを改善できるようにします。

「当社は、InnovestXのような企業が仕組み商品事業を拡大してリスク管理活動を強化できるようにするための十分な体制を整えています」と、ICEデータ・サービスのアジア太平洋地域顧客開発責任者であるクリスティ・チャンは述べます。「当社のストリーミング市場データとオンデマンド分析を取引前価格設定ツールとライフサイクル管理ツールと組み合わせることで、透明性と効率性が実現されるため、大手発行体が顧客の投資・リスク管理ニーズを満たし、東南アジアのようなダイナミックな市場における成長をサポートできるようになります」

ICEのIPAソリューションでは、継続的な市場データ、価格設定、分析、オンスクリーン・リスク・ツールが組み合わされているため、複数のアセット・クラスにまたがってシンプルな商品から複雑な商品まで幅広く対応できます。InnovestXのような企業がこれらの機能を利用すれば、エクスポージャーの管理、リスクの監視、日中ベースの商品の価格設定を行いつつ、急成長を遂げる市場における透明性と効率性の向上をサポートできます。

ICEデータ・デリバティブ・ソリューションの詳細については、https://www.theice.com/market-data/pricing-and-analytics/derivativesをご覧ください。

インターコンチネンタル取引所について

インターコンチネンタル取引所 （NYSE: ICE）は、デジタル・ネットワークを設計、構築、運営して人々に取引機会を提供しているフォーチュン500企業です。当社は、主要な資産クラスにわたって、金融テクノロジーとデータサービスを提供し、お客さまは、透明性と効率性を高める基幹業務用ワークフロー・ツールを利用できます。また、ICEが運営する先物、株式、オプションに関する 取引所 （ ニューヨーク証券取引所 を含む）や 清算機関 は、人々の投資、資金調達、リスク管理を支援しています。当社は、エネルギー・環境製品の取引および清算のために、世界最大級の市場を提供しています。当社の債券、 データサービス と執行能力は、情報、分析、プラットフォームを提供し、お客さまがプロセスを合理化し、機会を活用できるよう支援します。 ICEモーゲージ・テクノロジー では、初期の消費者エンゲージメントからローンの組成、クロージング、登録、そしてサービシングにおける長期的な関係に至るまで、米国の住宅金融を変革しています。これによりICEは、業界の変革、合理化、自動化に取り組み、お客さまに取引機会を提供しています。

ICEと関連会社の商標には、Intercontinental Exchange、ICE、ICEのブロックのデザイン、NYSE、New York Stock Exchangeがあります。インターコンチネンタル取引所と関連会社のその他の商標と知的財産権に関する情報については、 こちら をご覧ください。EUパッケージ型リテール投資商品及び保険ベース投資商品規則の対象となる特定の商品の重要情報文書は、当該取引所のウェブサイトの「主要情報文書（KIDS）」のセクションで閲覧できます。

1995年民事証券訴訟改革法に基づくセーフハーバー声明－本プレスリリースにおけるICEの事業に関する記述で歴史的事実でないものは、リスクと不確実性を含む「将来見通しに関する記述」です。実際の結果が将来見通しに関する記述に含まれるものと異なる原因となる可能性のあるその他のリスクと不確実性の説明については、ICEの証券取引委員会（SEC）への提出書類を参照してください。これには、2025年2月6日にSECに提出された2024年12月31日終了年度に関する10-KフォームによるICEの年次報告書に記載されたリスク要因が含まれますが、これに限定されません。

ICEデータ・インダイシーズは、当記事に記載されている指数の管理者です。これらの指数に関する重要な追加情報（手法、制限事項、免責事項など）は、indices.ice.comでご覧いただけます。当記事に記載されている投資商品（以下「商品」）およびその当該商品の発行体は、ICE、その関連会社、または第三者サプライヤー（以下「ICEおよびそのサプライヤー」）によって後援、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。ICEおよびそのサプライヤーは、証券全般または指数に基づく投資商品への投資の妥当性について、いかなる表明も保証も行いません。指数の過去の業績は、将来の結果を示すものでも保証するものでもありません。

InnovestXについて

SCBXの子会社であるInnovestXセキュリティーズ（INVX）は、タイの投資家の持続可能な長期成長に向けた経済的可能性を解き放つことに尽力する、有数のマルチアセット投資プラットフォームです。1995年に設立されたInnovestXは、デジタル・プラットフォームと認可済み顧問サービスを通じ、タイと世界の株式、投資信託、デジタル資産、その他のアセット・クラスにアクセスできるようにする、包括的な範囲の投資ソリューションを提供しています。タイで最も選ばれる信頼の投資パートナーになるというビジョンを掲げ、InnovestXは透明性、グローバル・コネクティビティー、細心の注意をもって、投資家が市場サイクルにまたがる機会を自信を持って捉えられるようにサポートします。

