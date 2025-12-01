Exploration : TotalEnergies renforce sa collaboration globale avec Chevron

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Dans le cadre d’une discussion en cours sur les opportunités d’exploration mondiale entre TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et Chevron, TotalEnergies EP Nigeria a signé un accord de cession visant à vendre à Star Deep Water Petroleum Limited, une filiale de Chevron, une participation de 40 % dans les permis d’exploration PPL 2000 et PPL 2001, au large du Nigeria.

Situés dans le bassin prolifique du West Delta, les permis PPL 2000 et 2001 couvrent une superficie d’environ 2 000 kilomètres carrés et ont été remportés par le consortium composé de TotalEnergies et South Atlantic Petroleum dans le cadre de l’Appel d’Offres 2024 organisé par la Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission. TotalEnergies restera opérateur avec une participation de 40 %, aux côtés de Chevron (40 %) et South Atlantic Petroleum (20 %).

Cette nouvelle joint-venture renforce la collaboration mondiale de la Compagnie dans l’exploration offshore avec Chevron. Elle fait suite à l’acquisition en juin d’une participation de 25 % dans un portefeuille de permis d’exploration offshore aux États-Unis, comprenant 40 blocs opérés par Chevron.

« Après avoir lancé une joint-venture dans l’exploration aux États-Unis en juin, nous sommes ravis d’étendre notre collaboration au Nigeria afin de développer de nouvelles ressources dans le bassin du West Delta, » a déclaré Nicola Mavilla, directeur Exploration de TotalEnergies. « Cette nouvelle joint-venture vise à réduire les risques et à développer de nouvelles ressources au Nigeria, en ligne avec les objectifs du pays. »

La finalisation de la cession à Chevron est soumise aux conditions habituelles, notamment l’approbation du régulateur.

À propos de TotalEnergies au Nigeria

Présente au Nigeria depuis plus de 60 ans, TotalEnergies y emploie actuellement plus de 1 800 collaborateurs dans ses différentes branches d’activité. Avec 209 000 barils équivalent pétrole produits par jour en 2024, le Nigeria est l’un des principaux pays contributeurs aux productions d’hydrocarbures de la Compagnie. TotalEnergies opère également un large réseau de distribution qui compte quelque 540 stations-service sur le territoire. Dans toutes ses opérations, TotalEnergies est particulièrement attentive au développement socio-économique du pays et s’engage à travailler avec les communautés locales.

