Klarna se prépare à décoller avec Lufthansa Group pour proposer des solutions de paiement flexibles aux voyageurs en Europe et aux États-Unis

Klarna, la banque numérique mondiale et le fournisseur de solutions de paiement flexibles, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un nouveau partenariat multimarchés avec Lufthansa Group, première compagnie aérienne européenne. Ce nouvel accord a été rendu possible grâce à l'intégration de Klarna à Adyen, la plateforme technologique financière privilégiée des grandes entreprises.

À partir du mois de novembre, les clients de Lufthansa Group pourront choisir les options de paiement flexibles de Klarna lors de la réservation de leurs voyages. Cette nouvelle intégration offre aux voyageurs davantage de contrôle et de commodité en leur permettant de payer la totalité du montant, de payer plus tard ou d’étaler le coût de leur voyage dans le temps.

Ces nouvelles options seront d’abord proposées aux clients basés en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède, en Suisse et aux États-Unis.

« Les voyages constituent l’un des investissements les plus importants que les gens réalisent », a déclaré David Sykes, directeur commercial chez Klarna. » Ensemble, nous apportons aux voyageurs la confiance nécessaire pour qu’ils puissent réserver leurs voyages comme ils le souhaitent, avec plus de flexibilité, de transparence et de choix que jamais. »

« Chez Lufthansa Group, nous plaçons les besoins de nos clients et la commodité de leur expérience de réservation au cœur de toutes nos activités », a confié pour sa part Oliver Schmitt, responsable des solutions numériques pour la clientèle de Lufthansa Group. « En tirant parti de nos capacités numériques et en nous associant à Klarna et Adyen, nous pouvons désormais offrir à nos clients davantage de choix et de flexibilité pour le paiement de leurs voyages. »

« Nous sommes fiers de soutenir Lufthansa Group avec notre technologie et à notre réseau mondial de paiement », a ajouté Alexa von Bismarck, présidente de la région EMEA chez Adyen. « Grâce à la combinaison de l’infrastructure fiable d’Adyen et des solutions de paiement innovantes de Klarna, les clients de Lufthansa Group pourront profiter d’une expérience d’achat fluide et souple. »

Cette collaboration témoigne de la demande croissante, à l’échelle mondiale, de moyens de paiement plus intelligents et plus flexibles pour les voyages. Le déploiement a commencé à la mi-novembre sur les marchés domestiques de Lufthansa Group et sur d’autres marchés importants sélectionnés. Il devrait être étendu à l’ensemble des compagnies aériennes du groupe, à savoir Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS et Brussels Airlines, d’ici la fin du deuxième trimestre 2026.

Ce partenariat s’ajoute à la liste croissante des marques de voyage de premier plan ayant choisi Klarna comme partenaire, parmi lesquelles figurent Airbnb, Expedia, Booking.com et Hotels.com. Il intervient à un moment où de plus en plus de voyageurs adoptent des modes de paiement plus équitables et flexibles pour leurs voyages.

À propos de Klarna

