Wipro propulsa el futuro digital de Odido gracias a la modernización informática integral con IA

ÁMSTERDAM Y BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), líder en servicios tecnológicos y de consultoría en IA, ha anunciado hoy la firma de un acuerdo plurianual con Odido Netherlands B.V.* que apunta a transformar su panorama tecnológico y mejorar la experiencia del cliente en sus segmentos empresarial y de consumo.

Al combinar la inteligencia artificial con una profunda experiencia en consultoría, Wipro ayudará a Odido a mejorar el compromiso y la satisfacción de los clientes, aumentar la productividad y optimizar las operaciones para reducir los costes.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.