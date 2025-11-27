-

Wipro propulsa el futuro digital de Odido gracias a la modernización informática integral con IA

Este compromiso plurianual representa un cambio significativo en la estrategia informática de Odido, dado que Wipro aporta una profunda experiencia en el sector, prestación con base en la IA y una metodología en torno al diseño para promover la innovación

ÁMSTERDAM Y BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), líder en servicios tecnológicos y de consultoría en IA, ha anunciado hoy la firma de un acuerdo plurianual con Odido Netherlands B.V.* que apunta a transformar su panorama tecnológico y mejorar la experiencia del cliente en sus segmentos empresarial y de consumo.

Al combinar la inteligencia artificial con una profunda experiencia en consultoría, Wipro ayudará a Odido a mejorar el compromiso y la satisfacción de los clientes, aumentar la productividad y optimizar las operaciones para reducir los costes.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto para la prensa:
Wipro, relaciones con la prensa
media-relations@wipro.com

Industry:

Wipro Limited

NYSE:WIT
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contacto para la prensa:
Wipro, relaciones con la prensa
media-relations@wipro.com

More News From Wipro Limited

Wipro adquiere la unidad de negocio Digital Transformation Solutions (DTS) de HARMAN con la meta de profundizar la innovación en ingeniería y la excelencia en Investigación y Desarrollo

EAST BRUNSWICK, Nueva Jersey, y BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), empresa líder de consultoría y servicios tecnológicos impulsados por IA, anunció hoy que ha firmado un acuerdo para adquirir la unidad de negocios Digital Transformation Solutions (DTS) de HARMAN, una empresa de Samsung, en una transacción que acelerará la misión de Wipro de brindar servicios de Investigación y Desarrollo de Ingeniería de próxima generación. Como parte del acue...

Resumen: Los CISO confían cada vez más en la IA para hacer frente a los costes y mejorar la resiliencia: informe de Wipro

EAST BRUNSWICK (Nueva Jersey) y BENGALURU (India)--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), empresa líder en servicios tecnológicos y consultoría, ha publicado hoy su «State of Cybersecurity Report 2025». El informe destaca la cada vez mayor importancia de integrar la IA en las operaciones de ciberseguridad en un momento de aumento de los costes y de amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas. El informe encuestó a más de 100 líderes y consultores internacionale...

Resumen: Wipro lanza TelcoAI360 en el Mobile World Congress 2025

EAST BRUNSWICK, Nueva Jersey y BENGALURU, India--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), empresa líder en servicios tecnológicos y consultoría, ha lanzado hoy TelcoAI360 para transformar las operaciones de las telecos aprovechando la IA. La plataforma de servicios administrados basada en la IA permitirá a las empresas de telecomunicaciones implementar soluciones tecnológicas diferenciadas a escala y velocidad, al tiempo que ofrecen una mejor experiencia al cliente a...
Back to Newsroom