Wipro propulsa el futuro digital de Odido gracias a la modernización informática integral con IA
Wipro propulsa el futuro digital de Odido gracias a la modernización informática integral con IA
Este compromiso plurianual representa un cambio significativo en la estrategia informática de Odido, dado que Wipro aporta una profunda experiencia en el sector, prestación con base en la IA y una metodología en torno al diseño para promover la innovación
ÁMSTERDAM Y BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), líder en servicios tecnológicos y de consultoría en IA, ha anunciado hoy la firma de un acuerdo plurianual con Odido Netherlands B.V.* que apunta a transformar su panorama tecnológico y mejorar la experiencia del cliente en sus segmentos empresarial y de consumo.
Al combinar la inteligencia artificial con una profunda experiencia en consultoría, Wipro ayudará a Odido a mejorar el compromiso y la satisfacción de los clientes, aumentar la productividad y optimizar las operaciones para reducir los costes.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
Contacts
Contacto para la prensa:
Wipro, relaciones con la prensa
media-relations@wipro.com