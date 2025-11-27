-

Wipro versterkt digitale toekomst van Odido met AI-gestuurde end-to-end IT-modernisering

De meerjarige samenwerking markeert een significante verandering in Odido's IT-strategie, waarbij Wipro diepgaande domeinexpertise, AI-gestuurde levering en een designgedreven aanpak inbrengt om innovatie te stimuleren

AMSTERDAM & BENGALURU, India--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), een toonaangevend AI-gestuurd technologiedienstverlener en consultancybedrijf, heeft vandaag een meerjarige samenwerking met Odido Netherlands B.V.* aangekondigd om het IT-landschap te transformeren en de klantervaring in hun zakelijke en consumentensegmenten te verbeteren.

Door AI en diepgaande consultancy-expertise te combineren, zal Wipro Odido helpen de klantbetrokkenheid en -tevredenheid te verbeteren, de productiviteit te verhogen en de bedrijfsvoering te stroomlijnen om de kosten te verlagen.

