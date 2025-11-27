Deetken Impact refuerza su posición de liderazgo en financiación climática con la incorporación de Canadá al Inclusive Climate Action Fund

VANCOUVER, Columbia Británica--(BUSINESS WIRE)--Deetken Impact, una empresa canadiense de inversión de impacto, tiene el placer de asociarse con el Gobierno de Canadá y anunciar su aportación de 106 millones de dólares canadienses al nuevo Inclusive Climate Action Fund (ICAF), un vehículo de financiación mixta de 300 millones de dólares estadounidenses que movilizará capital para iniciativas de financiación climática en América Latina y el Caribe (ALC).

Anunciado en la 30.a United Nations Climate Change Conference (COP30) celebrada en Belém, Brasil, por la distinguida Julie Dabrusin, ministra de Medio ambiente y Cambio Climático de Canadá, el ICAF ayudará de manera significativa a las economías sostenibles y resilientes al clima en América Latina y el Caribe mediante la provisión estratégica de capital y asistencia técnica a empresas y proyectos que fomenten la mitigación y la adaptación al cambio climático en sectores clave como la energía renovable, la agricultura y la agrosilvicultura sostenibles, y las finanzas ecológicas.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.