Deetken Impact breidt leiderschap op het gebied van klimaatfinanciering uit nu Canada toetreedt tot het Inclusive Climate Action Fund

VANCOUVER, Brits-Columbia--(BUSINESS WIRE)--Deetken Impact, een Canadese impactinvesteringsmaatschappij, is trots om samen te werken met de Canadese regering en kondigt aan dat het 106 miljoen Canadese dollar zal investeren in het nieuwe Inclusive Climate Action Fund (ICAF), een gemengd financieringsinstrument van 300 miljoen Amerikaanse dollar dat kapitaal zal mobiliseren voor klimaatfinancieringsinitiatieven in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (LAC).

Zoals aangekondigd tijdens de 30e klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP30) in Belém, door Julie Dabrusin, de Canadese minister van Milieu en Klimaatverandering, zal ICAF een belangrijke bijdrage leveren aan duurzame en klimaatbestendige economieën in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Hiervoor zal het fonds strategisch kapitaal en technische ondersteuning bieden aan bedrijven en projecten die klimaatmitigatie en -aanpassing stimuleren in belangrijke sectoren zoals schone energie, duurzame landbouw en agrobosbouw, en groene financiering.

