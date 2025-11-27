Deetken Impact consolide son leadership en financement climatique alors que le Canada rejoint le Fonds d'action climatique inclusif

VANCOUVER, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--Deetken Impact, une société canadienne d'investissement à impact social, est fier de s'associer au gouvernement du Canada et d'annoncer son engagement de 106 millions CAD dans le nouveau Fonds d'action climatique inclusif (ICAF), un véhicule de financement mixte de 300 millions USD qui mobilisera des capitaux pour des initiatives de financement climatique en Amérique latine et dans les Caraïbes (ALC).

Annoncé lors de la 30e conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP30) à Belém, au Brésil, par Julie Dabrusin, ministre canadienne de l’Environnement et du Changement climatique, l’ICAF contribuera de manière significative à des économies durables et résilientes au changement climatique dans la région ALC grâce à la fourniture stratégique de capitaux et d’une assistance technique aux entreprises et aux projets qui favorisent l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci dans des secteurs clés tels que l’énergie propre, l’agriculture et l’agroforesterie durables et la finance écologique. L'ICAF vise à générer des impacts ambitieux, notamment en réduisant, en évitant ou en séquestrant plus de cinq millions de tonnes de CO2 et en élargissant l'accès aux solutions climatiques pour un million de bénéficiaires, tout en mobilisant à terme plus de 1,2 milliard USD de capitaux supplémentaires.

« Notre investissement dans le Fonds d'action climatique inclusif de Deetken Impact reflète l’engagement du Canada à promouvoir l’action pour le climat et la croissance économique inclusive non seulement sur son territoire, mais aussi dans les régions où le risque climatique est le plus élevé, comme en Amérique latine et dans les Caraïbes. La contribution du Canada illustre notre conviction que, lorsque les gouvernements, les investisseurs, les entrepreneurs et les communautés locales travaillent ensemble, nous pouvons accélérer la transition vers un avenir plus durable et plus équitable pour tous. »

— Randeep Sarai, secrétaire d'État (Développement international)

S’appuyant sur les décennies d’expérience de Deetken Impact en gestion de fonds à impact social performant dans 17 pays, la structure de financement mixte de l’ICAF combine des capitaux à taux de marché et des capitaux concessionnels pour fournir des rendements financiers compétitifs ainsi qu’un impact environnemental et social mesurable. Le fonds sera soutenu par un mécanisme d'assistance technique visant à réduire les risques liés aux opportunités d'investissement, à accompagner les sociétés pipelinières dans leur préparation à l'investissement et à accroître les résultats en matière de climat et d'égalité des sexes.

Deetken Impact a toutes les cartes en main pour accroître la disponibilité de financement pour des solutions climatiques exceptionnelles dans la région ALC, en tirant parti de leurs avantages stratégiques ; une équipe équilibrée entre les hommes et les femmes dans six pays, une expertise régionale approfondie et un engagement fort en faveur de la promotion de l’action pour le climat.

« Le Fonds d'action climatique inclusif offre aux investisseurs une occasion unique d’accéder à des possibilités d’investissement attrayantes dans des entreprises exceptionnelles confrontées au changement climatique au moyen de solutions innovantes fondées sur le marché. L’engagement du Canada à participer à l’ICAF en tant que fournisseur de capitaux concessionnels constitue une étape importante dans notre ambition commune de combler le déficit de financement de la lutte contre le changement climatique en Amérique latine et dans les Caraïbes et de soutenir un développement durable et résilient face au changement climatique dans l’ensemble de la région. »

— Alexa Blain, cofondatrice et associée directrice | Deetken Impact

Pour de plus amples renseignements à propos du Fonds d'action climatique inclusif, rendez-vous sur www.deetkenimpact.com.

À propos de Deetken Impact :

Deetken Impact est un gestionnaire d'actifs canadien générant de solides rendements financiers tout en créant un impact social et environnemental durable en Amérique latine et dans les Caraïbes. Grâce à notre famille de fonds, nous avons investi dans plus de 60 entreprises opérant dans des secteurs tels que l'énergie propre, l'inclusion financière, l'agriculture et le logement, tout en lançant des programmes d'assistance technique novateurs pour maximiser les résultats. Deetken Impact est inscrit auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et un gestionnaire émérite d'Impact Assets 50.

À propos d'Affaires mondiales Canada

Affaires mondiales Canada (AMC) définit, façonne et promeut les intérêts et les valeurs du Canada dans un environnement mondial complexe. AMC gère les relations diplomatiques, promeut le commerce international et fournit une assistance consulaire. AMC dirige les efforts internationaux d'aide au développement, d'aide humanitaire et d'aide à la paix et à la sécurité. AMC contribue également à la sécurité nationale et au développement du droit international.

