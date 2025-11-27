Klarna gaat van start met Lufthansa Group en biedt reizigers in Europa en de VS flexibele betalingsopties

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--Klarna, de wereldwijde digitale bank en aanbieder van flexibele betaaloplossingen, kondigt vandaag een nieuw samenwerkingsverband aan met Lufthansa Group, de toonaangevende luchtvaartgroep in Europa. De nieuwe overeenkomst wordt mogelijk gemaakt door de integratie van Klarna met Adyen, het financiële technologieplatform dat door toonaangevende bedrijven wordt gebruikt.

Vanaf november kunnen klanten van de Lufthansa Group bij het boeken van reizen kiezen voor de flexibele betalingsmogelijkheden van Klarna. Deze nieuwe integratie biedt reizigers meer controle en gemak door hen de optie te bieden om het volledige bedrag te betalen, later te betalen of de kosten van hun reis over een langere periode te spreiden.

De nieuwe opties zullen eerst beschikbaar zijn voor klanten in Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Duitsland, Nederland, Noorwegen, Zweden, Zwitserland en de Verenigde Staten.

"Reizen is een van de meest zinvolle investeringen die mensen doen,” zegt David Sykes, Chief Commercial Officer bij Klarna ."Samen geven we reizigers het vertrouwen om hun reizen op hun eigen manier te boeken – met meer flexibiliteit, transparantie en keuze dan ooit tevoren."

“ Bij Lufthansa Group leggen we de focus op wat nodig is om onze klanten een prettige boekingservaring te leveren,” zegt Oliver Schmitt, hoofd Digital Customer Solutions Lufthansa Group. “ Dankzij onze digitale mogelijkheden en samenwerking met Klarna en Adyen, kunnen we klanten nu meer keuze en flexibiliteit bieden bij het betalen voor hun reizen.”

"We zijn er trots op dat we Lufthansa Group kunnen ondersteunen met onze technologie en ons wereldwijde betalingsnetwerk," aldus Alexa von Bismarck, President EMEA bij Adyen . "Door de betrouwbare infrastructuur van Adyen te combineren met de innovatieve betaaloplossingen van Klarna, profiteren klanten van de Lufthansa Group van een soepele en flexibele betaalervaring."

Deze samenwerking weerspiegelt de groeiende wereldwijde vraag naar slimmere, flexibelere manieren om reizen te betalen. De uitrol begon half november in de thuismarkten van de Lufthansa Group en een selectie van andere belangrijke markten. Verder zijn er plannen om tegen het einde van het tweede kwartaal van 2026 uit te breiden naar alle luchtvaartmaatschappijen van de Lufthansa Group: Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS en Brussels Airlines.

De samenwerking is een aanvulling op Klarna's groeiende lijst van toonaangevende reismerken, waaronder Airbnb, Expedia, Booking.com en Hotels.com, nu steeds meer reizigers kiezen voor eerlijkere, flexibelere manieren om hun reis te betalen.

Over Klarna

Klarna is een wereldwijde digitale bank en aanbieder van flexibele betaaloplossingen. Met meer dan 114 miljoen actieve Klarna-gebruikers wereldwijd en 3,4 miljoen transacties per dag stelt het door AI aangestuurde betalings- en handelsnetwerk van Klarna mensen in staat om slimmer te betalen, met als missie om overal en voor alles beschikbaar te zijn. Consumenten kunnen met Klarna online, in de winkel en via Apple Pay & Google Pay betalen. Meer dan 850.000 retailers vertrouwen op de innovatieve oplossingen van Klarna om groei en loyaliteit te stimuleren, waaronder Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, Expedia Group, Nike en Airbnb. Klarna is genoteerd aan de New York Stock Exchange (NYSE: KLAR). Ga voor meer informatie naar Klarna.com .

Categorie: Partnership News

