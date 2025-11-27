Wipro va propulser l’avenir numérique d’Odido grâce à une modernisation informatique de bout en bout fondée sur l’IA

AMSTERDAM et BANGALORE, Inde--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), un chef de file des services et des conseils technologiques basés sur l’intelligence artificielle (IA), a annoncé aujourd’hui la signature d’un contrat pluriannuel avec Odido Netherlands B.V.* visant à transformer son environnement informatique et à améliorer l’expérience client dans ses segments entreprise et grand public.

En combinant IA et expertise approfondie en matière de conseil, Wipro aidera Odido à améliorer l’engagement et la satisfaction de sa clientèle, à accroître sa productivité et à rationaliser ses opérations afin de réduire les coûts. L’un des avantages de ce contrat pluriannuel est l’utilisation d’un modèle autofinancé, dans lequel les économies réalisées grâce à l’augmentation de la productivité sont réinvesties pour financer en continu de nouvelles initiatives numériques, ce qui garantit que l’innovation reste à la fois durable et évolutive.

Dans le cadre de ce contrat, Wipro modernisera en profondeur l’environnement technologique numérique et d’entreprise d’Odido, tout en favorisant la simplification et l’automatisation informatiques. Cette transformation, qui sera soutenue par les plateformes de livraison IA de Wipro, WEGA et WINGS, parties intégrantes de Wipro Intelligence™, la suite unifiée de plateformes, de solutions et d’offres transformatrices alimentée par l’IA de Wipro, permettra à Odido de créer et de gérer un écosystème dynamique de solutions et de services pilotés par des agents. Ceux-ci contribueront à améliorer la fiabilité des services, des opérations informatiques et des taux de résolution des incidents de l’entreprise.

En outre, la solution de chat conversationnel basée sur l’IA de Wipro permettra d’améliorer le niveau de réactivité et de résilience de l’écosystème technologique d’Odido, en apportant des fonctionnalités de libre-service contextualisées, multilingues et conversationnelles.

Le modèle de studio axé sur l’expérience de Wipro, optimisé par Designit, constituera le cœur de cette collaboration. En intégrant le studio de conception de Wipro à ses équipes de développement, de conception et d’ingénierie, les besoins des utilisateurs et des entreprises seront identifiés dès le départ, puis traduits de manière fluide en solutions fournies rapidement et avec excellence. Cette collaboration permettra à Odido d’accélérer la mise sur le marché et de proposer en permanence des expériences numériques de haute qualité.

« Chez Odido, notre objectif est de rendre la technologie plus humaine. Tout ce que nous faisons est guidé par une approche centrée sur l’humain. Cela s’applique à nos services réseau, à nos innovations produits, à nos processus, à nos opérations et à notre infrastructure informatique », a déclaré Robert Purdy, directeur informatique d’Odido Netherlands. « Notre collaboration avec Wipro est un pilier de cette ambition, et va nous permettre d’améliorer encore le niveau de l’expérience client. »

Graziella Neuvéglise, directrice générale de la région Europe de l’Ouest chez Wipro Limited, a confié pour sa part : « La confiance qu’accorde Odido à Wipro témoigne de notre capacité à apporter une valeur stratégique grâce à des opérations intelligentes, un développement agile et une stratégie informatique tournée vers l’avenir. Cette transformation est guidée par le conseil : nos équipes élaborent la feuille de route, optimisent les processus et alignent la technologie sur les objectifs commerciaux. En combinant cette expertise à Wipro Intelligence, notre suite unifiée de plateformes, de solutions et d’offres transformatrices basées sur l’IA, nous ne nous contentons pas de moderniser l’infrastructure informatique d’Odido, mais nous réinventons la manière dont la technologie peut stimuler les entreprises et placer les clients au cœur de leur évolution. Ce contrat illustre notre volonté de fournir des solutions efficaces pour aider nos clients à prospérer dans un environnement commercial en constante évolution. »

*Ce contrat a été mentionné dans le communiqué de presse annonçant les résultats financiers de Wipro Limited pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, publié le 16 octobre 2025, dans lequel Odido est décrite, mais sans que la société ne soit nommée.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est un chef de file des services et des conseils technologiques basés sur l’IA. L’entreprise se concentre sur la création de solutions innovantes pour répondre aux besoins de transformation numérique les plus complexes de ses clients. Grâce à notre approche axée sur le conseil et à Wipro Intelligence™, notre suite unifiée de plateformes, de solutions et d’offres transformatrices alimentée par l’IA, nous aidons nos clients à réaliser leurs ambitions les plus audacieuses et à bâtir des entreprises intelligentes et durables. Le réseau Wipro Innovation Network, qui fait partie de la suite Wipro Intelligence™, reflète notre engagement en faveur de la co-innovation et de la cocréation centrées sur le client. Il réunit les capacités de laboratoires d’innovation, du monde universitaire et de communautés technologiques mondiales. Avec plus de 230 000 employés et partenaires commerciaux répartis dans 65 pays, nous tenons notre promesse d’aider nos clients, nos collaborateurs et nos communautés à prospérer dans un monde en constante évolution. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.wipro.com.

