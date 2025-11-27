Wipro alla base del futuro digitale di Odido grazie alla modernizzazione IT end-to-end fondata sull'intelligenza artificiale
L'accordo pluriennale rappresenta una svolta importante nella strategia IT di Odido, con Wipro che apporta un'approfondita competenza nel settore, fornitura di servizi basata sull'AI e un approccio orientato alla progettazione per trainare l'innovazione
AMSTERDAM e BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), azienda leader nei servizi e nella consulenza tecnologica AI, oggi ha annunciato un accordo pluriennale con Odido Netherlands BV* per trasformare il proprio panorama IT e migliorare l'esperienza cliente nei segmenti enterprise e consumer.
Combinando l'AI con un'approfondita competenza nella consulenza, Wipro aiuterà Odido ad aumentare il coinvolgimento e la soddisfazione dei clienti, a incrementare la produttività e a razionalizzare le attività per tagliare sui costi.
