Wipro alla base del futuro digitale di Odido grazie alla modernizzazione IT end-to-end fondata sull'intelligenza artificiale

AMSTERDAM e BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), azienda leader nei servizi e nella consulenza tecnologica AI, oggi ha annunciato un accordo pluriennale con Odido Netherlands BV* per trasformare il proprio panorama IT e migliorare l'esperienza cliente nei segmenti enterprise e consumer.

Combinando l'AI con un'approfondita competenza nella consulenza, Wipro aiuterà Odido ad aumentare il coinvolgimento e la soddisfazione dei clienti, a incrementare la produttività e a razionalizzare le attività per tagliare sui costi.

