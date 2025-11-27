Wipro wird Odidos digitale Zukunft durch eine KI-gestützte End-to-End-IT-Modernisierung unterstützen

AMSTERDAM & BENGALURU, Indien--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führendes Unternehmen für KI-gestützte Technologiedienstleistungen und Beratung, hat heute eine auf mehrere Jahre angelegte Zusammenarbeit mit Odido Netherlands B.V.* bekannt gegeben. Das Ziel dieser Kooperation ist es, die IT-Landschaft des Unternehmens zu transformieren und das Kundenerlebnis im Unternehmens- und Verbrauchersegment zu verbessern.

Durch die Kombination von KI und umfassender Beratungskompetenz wird Wipro Odido bei der Stärkung der Kundenbindung und -zufriedenheit, der Steigerung der Produktivität und der Rationalisierung von Abläufen zur Kostensenkung unterstützen. Ein besonderes Highlight dieser Mehrjahresvereinbarung ist der Einsatz eines selbstfinanzierten Modells, bei dem produktivitätsorientierte Einsparungen reinvestiert werden, um kontinuierlich neue digitale Initiativen zu finanzieren und damit sicherzustellen, dass Innovationen sowohl nachhaltig als auch skalierbar bleiben.

Wipro wird im Rahmen dieser Vereinbarung eine umfassende Modernisierung der digitalen und unternehmerischen Technologielandschaft von Odido durchführen sowie die Vereinfachung und Automatisierung der IT vorantreiben. Diese Transformation wird durch die KI-Bereitstellungsplattformen WEGA und WINGS von Wipro unterstützt, die Teil von Wipro Intelligence™ sind, der vereinheitlichten Suite von KI-gestützten Plattformen, Lösungen und transformativen Angeboten von Wipro. Odido wird so in die Lage versetzt, ein dynamisches Ökosystem aus agentengesteuerten Diensten und Lösungen aufzubauen und zu verwalten, das dazu beitragen wird, die Zuverlässigkeit der Dienste, den IT-Betrieb und die Lösungsraten bei Störungen zu verbessern.

Außerdem wird die dialogorientierte KI-Chat-Lösung von Wipro die Reaktionsfähigkeit und Resilienz im gesamten Technologie-Ökosystem von Odido durch die Bereitstellung kontextbezogener, mehrsprachiger und dialogorientierter Self-Service-Funktionen weiter verbessern.

Das erfahrungsbasierte Studiomodell von Wipro, unterstützt durch Designit, wird einen zentralen Bestandteil der Zusammenarbeit darstellen. Durch die Integration des Designstudios von Wipro in die Entwicklungs-, Design- und Engineering-Teams werden die Bedürfnisse der Nutzer und Unternehmen frühzeitig berücksichtigt, nahtlos in Lösungen umgesetzt und schnell und erstklassig bereitgestellt. Durch diese Zusammenarbeit wird Odido unterstützen, die Markteinführungszeit zu verkürzen und kontinuierlich hochwertige digitale Erlebnisse zu bieten.

„Das Ziel für uns bei Odido besteht darin, Technologie menschlicher zu machen. Alles, was wir tun, beruht auf einem menschenzentrierten Ansatz. Dies gilt nicht nur für unsere Netzwerkdienste und Produktinnovationen, sondern auch für unsere Prozesse, Betriebsabläufe und IT-Infrastruktur“, so Robert Purdy, Chief IT Officer bei Odido Netherlands. „Unsere Kooperation mit Wipro unterstützt genau dieses Ziel und ermöglicht es uns, ein völlig neues Kundenerlebnis zu schaffen.“

Graziella Neuvéglise, Managing Director, Western Europe, Wipro Limited, sagte: „Das Vertrauen von Odido in Wipro verdeutlicht, dass wir in der Lage sind, durch intelligente Abläufe, agile Entwicklung und eine zukunftsfähige IT-Strategie strategischen Mehrwert zu schaffen. Bei dieser durch Beratung geprägten Transformation gestalten unsere Teams die Roadmap, optimieren Prozesse und stimmen die Technologie auf die Geschäftsziele ab. Durch die Kombination dieses Fachwissens mit Wipro Intelligence, unserer vereinheitlichten Suite von KI-gestützten Plattformen, Lösungen und transformativen Angeboten, modernisieren wir nicht nur die IT-Infrastruktur von Odido, sondern denken auch neu, wie Technologie Unternehmen unterstützt und Kunden in den Mittelpunkt ihrer Entwicklung stellt. Dieses Engagement untermauert unser Ziel, effektive Lösungen bereitzustellen, mit denen unsere Kunden in einer sich schnell entwickelnden Geschäftsumgebung erfolgreich sein können.“

*Dieser Deal wurde in der Pressemitteilung von Wipro Limited zu den Finanzergebnissen vom 16. Oktober 2025 für das am 30. September 2025 endende Quartal erwähnt, wobei Odido beschrieben wurde, ohne jedoch den Namen des Unternehmens zu nennen.

