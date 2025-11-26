-

IQM investirà oltre 40 milioni di euro per ampliare l'impianto produttivo in Finlandia, accelerare l'innovazione e alimentare la crescita

  • Il nuovo impianto produrrà chip quantistici avanzati per computer quantistici con correzione degli errori, raddoppiando quasi lo spazio della cleanroom e la capacità della linea di assemblaggio dei sistemi per produrre fino a 30 computer quantistici all'anno.
  • La linea di produzione integrata di computer quantistici sarà una delle più avanzate al mondo nel suo genere, abbinando la produzione di chip quantistici e l'assemblaggio di sistemi. L'espansione dovrebbe essere completata entro il primo trimestre del 2026.
  • L'espansione fa parte dell'impegno a lungo termine di IQM volto a potenziare la propria infrastruttura e realizzare l'ambiziosa tabella di marcia tecnologica che punta a raggiungere 1 milione di computer quantistici entro il 2033.

ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, un leader globale nel settore dei computer quantistici superconduttori, oggi ha annunciato un investimento di oltre 40 milioni di euro per ampliare il suo impianto produttivo all'avanguardia in Finlandia.

