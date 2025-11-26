BlackFin Capital Partners und Arendt bündeln ihre Kräfte für eine erfolgreiche Expansion

LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--Im Rahmen einer strategischen Initiative zur Beschleunigung des Wachstums und der internationalen Expansion von Arendt Investor Services (AIS) haben BlackFin Capital Partners (BlackFin) und Arendt eine Partnerschaft vereinbart. Damit wird BlackFin vorbehaltlich der Genehmigung durch die CSSF und anderer üblicher Verfahren zum Mehrheitsaktionär des Unternehmens, während Arendt einen bedeutenden Anteil behält. Diese Partnerschaft ist ein Meilenstein für die Entwicklungsstrategie von AIS, da sie die Stellung des Unternehmens auf dem luxemburgischen Finanzdienstleistungsmarkt stärkt und die Ausweitung der Geschäftstätigkeit auf neue Jurisdiktionen ermöglicht. Zum Umfang der Transaktion gehört auch der externe AIFM AManco.

Die Branchenexpertise und die fundierten Kenntnisse von BlackFin im operativen Geschäft werden die langfristigen Ziele von AIS maßgeblich vorantreiben. Gleichzeitig wird das Unternehmen seinem Engagement für exzellenten Kundenservice und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften treu bleiben. BlackFin ist der führende Private-Equity- und Venture-Capital-Investor in Europa, der exklusiv im Bereich Finanzdienstleistungen tätig ist. Mit branchenweit mehr als hundert Investitionen auf dem gesamten Kontinent bietet BlackFin eine beispiellose Kombination aus strategischer Vision, unternehmerischem Engagement und operativer Expertise. Mit Unterstützung von Arendt investiert BlackFin seit über zehn Jahren in Luxemburg. Daraus hat sich eine langjährige Beziehung entwickelt, die von Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung für die Erfolgsgeschichte beider Parteien geprägt ist.

Nach der Feier seines 15-jährigen Bestehens im Jahr 2024 hat AIS in den vergangenen Jahren ein beachtliches Wachstum erzielt. Nun strebt das Unternehmen an, seine technologische Expertise und sein Dienstleistungsangebot auf andere europäische Märkte auszuweiten. Mit dem Anspruch, der führende One-Stop-Shop-Partner für alternative Asset Manager, Asset Servicer und Family Offices zu werden, bietet AIS ein umfangreiches Serviceportfolio an: von Fondsmanagement-, Unternehmens- und Governance-Dienstleistungen bis hin zu operativen AML- und Compliance-Dienstleistungen und Steuerkonformitäts-, AIFM- und Verwahrdienstleistungen Dritter. Mit einem Team von 320 Experten unterstützt AIS seine Kunden bei der effizienten Verwaltung der Betriebsabläufe ihres Unternehmens und sorgt so für Sicherheit bei der Betreuung von Investoren. AIS ist ein Finanzdienstleister (PFS), der von der CSSF beaufsichtigt wird und nach ISO 22301 zertifiziert ist.

Durch die Fortführung seiner bedeutenden Beteiligung sichert Arendt weiterhin eine langfristige Perspektive für die Entwicklung von AIS und bewahrt zugleich die starken Synergien mit der Anwaltskanzlei und deren Beratungsdienstleistungen.

Luxemburg ist Europas führender Standort für Investmentfonds mit einem verwalteten Vermögen von über 7,3 Billionen Euro im Jahr 2025. Seine Führungsposition beruht auf einem robusten regulatorischen Framework, anerkannter finanzieller Stabilität und internationale Expertise, die die Mehrheit der Fondsmanager und Investoren auf europäischer Ebene überzeugt. Luxemburg bietet ein bewährtes Umfeld, innovative Lösungen und die erforderliche Offenheit, um herkömmliche und alternative Fonds zu unterstützen. Heute sind fast 60 % der alternativen Investmentfonds Europas in Luxemburg domiziliert. Damit ist Luxemburg der wichtigste Standort für die Strukturierung und den grenzüberschreitenden Vertrieb von Fonds in Europa.

Über BlackFin Capital Partners:

BlackFin ist die führende Private-Equity-Plattform für Finanzdienstleistungsunternehmen in Europa und verwaltet ein Vermögen von über 4 Milliarden Euro. BlackFin wurde 2009 gegründet und ist ein unabhängiges Unternehmen unter der Leitung von neun Partnern, die seit Jahrzehnten als Manager und Unternehmer in der Finanzbranche zusammenarbeiten. Dem Team gehören rund 50 Spezialisten an den Standorten Paris, Frankfurt, Amsterdam, Brüssel, London und Luxemburg an. Die Strategie des Unternehmens zielt in erster Linie auf kapitalarme Unternehmen ab, für die sich BlackFin als aktiver und einflussreicher Investor engagiert und erfolgreiche Managementteams dabei unterstützt, ihre Unternehmen auf die nächsthöhere Ebene zu führen. BlackFin wird von der französischen Finanzmarktaufsicht (Autorité des Marchés Financiers) reguliert.

Über Arendt:

Ihre Kanzlei für Rechts-, Steuer- und Unternehmensdienstleistungen in Luxemburg

Arendt verbindet die gesamte Wertschöpfungskette von Dienstleistungen für Asset Manager, Banken, Versicherungen, öffentliche Körperschaften, Handelsunternehmen und Privatkunden, die in Luxemburg tätig sind.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.