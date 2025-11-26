-

IQM將投資超過4000萬歐元擴大芬蘭生產設施，以加速創新並推動成長

  • 新設施將生產用於糾錯量子電腦的先進量子晶片，無塵室面積和系統組裝線產能將幾乎翻倍，年產量可達30台量子電腦。
  • 這條整合的量子電腦生產線將成為全球最先進的生產線之一，集量子晶片製造和系統組裝於一體。擴建工程預計將於2026年第一季完成。
  • 此次擴建是IQM長期致力於擴展基礎設施並執行其宏偉技術路線圖的一部分，該路線圖的目標是到2033年生產100萬台量子電腦。

IQM擴大其芬蘭生產設施

芬蘭艾斯波--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球超導量子電腦領域的領導者IQM Quantum Computers今天宣布，將投資超過4000萬歐元，用於擴建其位於芬蘭的頂尖生產設施。

此次策略擴張將加速先進量子處理器的研發、製造和測試，以及量子電腦的組裝，為可擴展、糾錯的量子系統鋪路，從而為下一代運算提供動力。

此次擴張與公司近期完成的超過3億美元的B輪融資相契合。該設施佔地超過8000平方米，將擴大公司無塵室區域的量子資料中心。同時，其組裝線產能也將翻倍，每年可生產超過30台全端量子電腦，以滿足與日俱增的系統需求，並支援研發創新活動。

新增無塵室設備的投資將助力IQM實現其發展路線圖，即在2030年之前完成容錯量子運算，並長期致力於在全球擴展其關鍵資料中心基礎設施和容量。

作為其使命的一部分，IQM正採取切實措施，透過安裝減排系統來因應生產過程中的直接排放，並轉向100%再生能源區域供熱，朝著碳中和設施的目標邁進。

IQM Quantum Computers營運副總裁Pasi Kivinen表示：「這將是全球最先進的量子電腦生產設施之一，集組裝線和晶片生產於一體。這種模式將使我們能夠在關鍵領域擴大規模，從而為市場提供高品質、高產量且穩定先進的解決方案。此次擴建是交付下一代量子電腦，以服務客戶的重要一步，也將產生顯著的影響。」

除商業規模化之外，這項投資還將加強芬蘭和歐洲的量子供應鏈，確保晶片製造和品質控制，並與歐盟量子戰略等關鍵舉措保持一致，從而增強技術自主性和在量子創新領域的全球競爭力。

IQM共同執行長暨共同創辦人Jan Goetz表示：「我們不斷提升製造大規模量子晶片的能力，以生產用於糾錯技術的產品，從而使我們不僅能夠更好地服務客戶，同時也鞏固了我們在超導量子運算領域的領先地位。」

IQM Quantum Computers:

IQM是超導量子電腦領域的全球領導者。IQM提供本地全堆疊量子電腦以及一個可存取其電腦的雲端平台。IQM的客戶包括首屈一指的高效能運算中心、研究實驗室、大學和企業，它們擁有IQM軟體和硬體的完全存取權限。IQM擁有300多名員工，總部位於芬蘭，在法國、德國、義大利、日本、波蘭、西班牙、新加坡、韓國和美國等世界各地設有分支機搆。如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.meetiqm.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

