LambdaTest et SVAM International Inc. annoncent un partenariat pour transformer l'ingénierie de la qualité pour les entreprises

LambdaTest, une plateforme d'ingénierie de la qualité native de l'IA générative, annonce un partenariat avec SVAM International, Inc., un chef de file mondial des services de transformation numérique. Cette alliance stratégique marque une étape importante dans leur mission de transformation de l'ingénierie de la qualité pour les entreprises du monde entier.

Ce partenariat permet à LambdaTest d’étendre ses capacités d’ingénierie de la qualité native de l’IA au vaste écosystème de transformation numérique de SVAM. En intégrant l’expérience de SVAM dans le développement, les tests et la livraison d’applications à grande échelle dans les principales agences de l’État de New York et de la ville, ainsi que son expertise en matière de plateforme dans Salesforce, ServiceNow et Dynamics365, LambdaTest permettra à davantage d’entreprises de moderniser leurs pipelines de livraison de logiciels. Avec le moteur intelligent d’orchestration et d’exécution des tests de LambdaTest au cœur, les équipes peuvent tester plus intelligemment, accélérer les cycles de publication et accélérer le délai de mise sur le marché à grande échelle.

Créé en 2017, LambdaTest a son siège social à San Francisco, en Californie. Avec une présence mondiale aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Inde, aux Philippines et aux Émirats arabes unis, la plateforme prend en charge plus de deux millions d'utilisateurs dans plus de 132 pays, dont plus de 10 000 entreprises et plus de 3 000 navigateurs.

Créé en 1994, SVAM opère à travers quatre centres mondiaux aux États-Unis, au Mexique, au Canada, en Inde et au Bangladesh, avec plus de 800 consultants. SVAM s'est associé à Anthropic, Microsoft, Oracle, IBM, Tanium, Elastic, etc. SVAM est entreprise certifiée CMMI ML3 DEV 2.0, ISO 9001:2015 et ISO 27001:2022. L'IA est un domaine d'intérêt majeur pour l'entreprise, pour le développement et les tests.

« Ce partenariat stratégique avec SVAM marque une étape importante dans l’expansion des capacités de test alimentées par l’IA de LambdaTest à l’échelle mondiale », déclare Sudhir Joshi, vice-président, alliances et canaux, LambdaTest. « En intégrant notre plateforme d’ingénierie de la qualité native de l’IA de pointe à l’expertise approfondie de SVAM en transformation numérique, nous permettons aux entreprises de fournir des logiciels plus rapides, plus intelligents et plus rentables dans tous les secteurs. »

« Chez SVAM, nous reconnaissons que la fourniture de logiciels de haute qualité est essentielle pour les programmes critiques de nos clients. Ce partenariat avec LambdaTest nous permet d'intégrer des capacités de test avancées basées sur l'IA dans nos solutions numériques, assurant une livraison de logiciels plus rapide, plus intelligente et plus fiable. En combinant l’expertise approfondie de SVAM en transformation numérique avec la plateforme d’ingénierie de qualité innovante et de pointe de LambdaTest, nous donnons aux entreprises les moyens d’accélérer leurs parcours numériques avec confiance et efficacité », déclare Anil Kapoor, fondateur et CEO de SVAM International Inc.

Grâce à ce partenariat, la technologie d’ingénierie de la qualité native de l’IA de LambdaTest sera intégrée dans le cadre de solutions numériques de SVAM, ce qui permettra aux entreprises de réduire considérablement les délais SDLC tout en améliorant la qualité des logiciels et en réduisant les efforts et les coûts. En combinant l’expertise de SVAM en matière de transformation numérique avec les capacités de test intelligentes et fondées sur l’IA de LambdaTest, les entreprises peuvent moderniser leurs processus de développement et tirer pleinement parti des avantages de la prochaine génération d’outils d’IA.

À propos de LambdaTest :

LambdaTest est une plateforme d'ingénierie de la qualité alimentée par l'IA générative qui permet aux équipes de tester plus intelligemment et d'expédier plus rapidement. Conçue dans une optique d'évolutivité, la plateforme offre un cloud de test complet avec plus de 10 000 appareils réels et plus de 3 000 navigateurs.

Avec la gestion des tests natifs de l'IA, les serveurs MCP et l'automatisation basée sur des agents, LambdaTest prend en charge Selenium, Appium, Playwright et tous les principaux frameworks. Les agents IA comme HyperExecute et KaneAI apportent la puissance de l'IA et du cloud dans votre flux de travail de test logiciel, permettant des tests d'automatisation avec plus de 120 intégrations.

Les agents LambdaTest accélèrent vos tests dans l'ensemble du SDLC, de la planification et de la création des tests à l'automatisation, l'infrastructure, l'exécution, la RCA et l'élaboration de rapports.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://lambdatest.com

À propos de SVAM :

SVAM International Inc. est un fournisseur mondial de services de technologie de l'information (TI) qui offre des solutions de transformation numérique aux entreprises de divers secteurs. Avec trois décennies d'expérience, SVAM offre une large gamme de services, y compris le conseil informatique, le développement d'applications, la cybersécurité, l'IA agentique/la RPA, les services informatiques gérés, et plus encore.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://svam.com/

