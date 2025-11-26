-

IQM将投资逾4000万欧元扩建芬兰生产设施，加速创新并推动增长

  • 新设施将生产用于纠错量子计算机的先进量子芯片，其超净室空间和系统组装线产能将提升近一倍，每年可生产多达30台量子计算机。
  • 这条集成化量子计算机生产线将量子芯片制造与系统组装融为一体，将成为全球同类型中最先进的产线之一。扩建工程预计于2026年第一季度完工。
  • 此扩张计划是IQM长期战略的组成部分，公司致力于持续扩大基础设施规模，全力推进其宏大的技术发展蓝图，即在2033年前实现百万台量子计算机的部署目标。

IQM扩建芬兰生产设施

埃斯波，芬兰--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球超导量子计算机领军企业IQM Quantum Computers今日宣布，投资逾4000万欧元扩建其位于芬兰的尖端生产设施。

此战略扩建将加速先进量子处理单元的研发、制造与测试，以及量子计算机的整机组装，为构建可扩展、纠错量子系统铺平道路，赋能下一代计算革命。

此次扩建计划与公司近期完成的超3亿美元B轮融资相契合。此生产设施总面积将超过8000平方米，不仅将扩大公司的超净室区域量子数据中心，组装线产能更将提升一倍，实现年产逾30台全栈式量子计算机，助力满足对其系统日益增长的需求，并支持研究创新与开发活动。

对新增超净室设备的投资将助力IQM实现其发展路线图，于2030年前达成容错量子计算目标，并长期致力于在全球范围内扩展其关键数据中心基础设施与运算能力。

作为企业使命的重要实践，IQM通过安装减排系统处理生产直接排放，并全面转向100%可再生能源区域供暖，切实迈向碳中和目标。

IQM Quantum Computers运营副总裁Pasi Kivinen表示，“这将是全球最先进的量子计算机生产设施，集芯片制造与整机组装于一体。该模式将助力我们在关键领域实现规模化突破，这些领域对于为市场持续提供高质量、大批量、性能稳定的先进解决方案至关重要。此次扩建是实现下一代量子计算机的重要一步，不仅能为客户提供服务，还将产生深远影响。”

除商业扩张外，本次投资还将强化芬兰及欧洲量子供应链，确保芯片制造与质量控制，并与确保芯片制造与量子战略等欧盟关键倡议保持一致，从而强化量子创新领域的技术主权和全球竞争力。

IQM联合创始人兼联席首席执行官Jan Goetz表示，“通过提升制造能力以生产用于纠错技术的大型量子芯片，我们不仅能更好地服务客户，还将巩固我们在超导量子计算领域的领导地位。”

IQM Quantum Computers：

IQM是超导量子计算机领域的全球领导者，提供本地全栈量子计算机与云端接入平台双重解决方案。其客户涵盖顶尖高性能计算中心、科研实验室、高等院校及企业，这些机构均可全面使用IQM的软硬件系统。公司总部位于芬兰，在法国、德国、意大利、日本、波兰、西班牙、新加坡、韩国及美国设有分支机构，全球员工逾300名。要了解更多信息，请访问www.meetiqm.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

媒体联络方式：
电子邮件：press@meetiqm.com
手机：+358504790845
www.meetiqm.com

