IQM va investir plus de 40 millions d’euros pour agrandir son site de production en Finlande, accélérer l’innovation et stimuler la croissance

IQM Quantum Computers, leader mondial des ordinateurs quantiques supraconducteurs, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 40 millions d'euros pour agrandir son site de production de pointe en Finlande.

Cette expansion stratégique permettra d’accélérer le développement, la fabrication et les tests d’unités de traitement quantique avancées ainsi que l’assemblage d’ordinateurs quantiques, ouvrant la voie à des systèmes quantiques évolutifs et corrigés des erreurs qui alimenteront la prochaine ère de l’informatique.

Cette expansion s’inscrit dans le cadre de la récente levée de fonds de série B de plus de 300 millions de dollars réalisée par l’entreprise. L’installation, qui s’étendra sur 8 000 mètres carrés, permettra d’agrandir le centre de données quantiques en salle blanche de l’entreprise. Elle doublera également la capacité de sa chaîne de montage, ce qui permettra de produire plus de 30 ordinateurs quantiques complets par an, contribuant ainsi à répondre à la demande croissante pour ses systèmes et à soutenir les activités de recherche, d’innovation et de développement.

L’investissement dans des équipements supplémentaires pour salles blanches permettra à IQM de respecter son calendrier de développement visant à mettre au point d’ici 2030 un ordinateur quantique tolérant aux pannes et de s’engager à long terme à étendre son infrastructure et sa capacité de centre de données critiques à l’échelle mondiale.

Dans le cadre de sa mission, IQM prend des mesures concrètes pour devenir une installation neutre en carbone en installant un système de réduction des émissions directes issues de sa production et en passant à un chauffage urbain 100 % renouvelable.

« Ce sera l’une des installations de production d’ordinateurs quantiques les plus avancées au monde, combinant des chaînes de montage et la production de puces. Cette approche nous permettra de nous développer dans des domaines critiques qui sont essentiels pour fournir au marché des solutions avancées, stables, de qualité et en quantité suffisante », déclare Pasi Kivinen, vice-président des opérations chez IQM Quantum Computers. « Cette expansion est une étape importante pour fournir des ordinateurs quantiques de nouvelle génération à nos clients et avoir un impact remarquable. »

Au-delà de l’expansion commerciale, cet investissement renforce la chaîne d’approvisionnement quantique de la Finlande et de l’Europe, garantissant la fabrication et le contrôle qualité des puces, et s’aligne sur les initiatives clés de l’UE telles que la stratégie quantique, renforçant ainsi la souveraineté technologique et la compétitivité mondiale en matière d’innovation quantique.

« En améliorant nos capacités de fabrication afin de produire des puces quantiques à grande échelle pour la technologie de correction d’erreurs, nous serons non seulement en mesure de mieux servir nos clients, mais aussi de renforcer notre leadership dans le domaine de l’informatique quantique supraconductrice », déclare Jan Goetz, co-directeur général et cofondateur d’IQM.

IQM Quantum Computers :

IQM est un leader mondial dans le domaine des ordinateurs quantiques supraconducteurs. IQM propose à la fois des ordinateurs quantiques complets sur site et une plateforme de cloud permettant d’accéder à ses ordinateurs. Les clients d’IQM incluent les principaux centres de calcul de haute performance, des laboratoires de recherche, des universités et des entreprises ayant un accès complet aux logiciels et au matériel d’IQM. IQM compte plus de 300 employés, son siège social est situé en Finlande et elle est présente dans le monde entier, notamment en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Pologne, en Espagne, à Singapour, en Corée du Sud et aux États-Unis. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.meetiqm.com.

