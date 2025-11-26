-

IQM investirá mais de € 40 milhões para expandir instalações de produção na Finlândia, acelerar inovação e impulsionar crescimento

  • As novas instalações produzirão chips quânticos avançados para computadores quânticos com correção de erros, quase dobrando o espaço da sala limpa e a capacidade da linha de montagem do sistema para produzir até 30 computadores quânticos por ano.
  • A linha de produção integrada de computadores quânticos será uma das mais avançadas do mundo, combinando a fabricação de chips quânticos e a montagem de sistemas. A expansão deve ser concluída até o primeiro trimestre de 2026.
  • A expansão faz parte do compromisso de longo prazo da IQM de ampliar sua infraestrutura e executar o ambicioso roteiro tecnológico que visa atingir 1 milhão de computadores quânticos até 2033.

IQM production facility expansion in Finland

ESPOO, Finlândia--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, líder global em computadores quânticos supercondutores, anunciou hoje um investimento superior a € 40 milhões para expandir suas instalações de produção de última geração na Finlândia.

Essa expansão estratégica acelerará o desenvolvimento, a fabricação e o teste de unidades de processamento quântico avançadas e a montagem de computadores quânticos, abrindo caminho para sistemas quânticos escaláveis e com correção de erros que impulsionarão a próxima era da computação.

A expansão está alinhada à recente captação de recursos da Série B da empresa, de mais de US$ 300 milhões. A instalação, que se estenderá por 8.000 metros quadrados, expandirá a área de sala limpa do data center quântico da empresa. Ela também dobrará a capacidade da linha de montagem, permitindo a produção de mais de 30 computadores quânticos full-stack por ano, ajudando a atender à crescente demanda por seus sistemas e apoiando atividades de inovação e desenvolvimento de pesquisa.

O investimento em equipamentos adicionais para salas limpas permitirá que o roteiro de desenvolvimento da IQM alcance a computação quântica tolerante a falhas até 2030 e o compromisso de longo prazo de expandir sua infraestrutura e capacidade crítica de data center globalmente.

Como parte de sua missão, a IQM está tomando medidas concretas para se tornar uma instalação neutra em carbono, instalando um sistema de redução para lidar com as emissões diretas de sua produção e mudando para aquecimento urbano 100% renovável.

“Esta será uma das instalações de produção mais avançadas do mundo para computadores quânticos, combinando linhas de montagem e fabricação de chips. Essa abordagem nos permitirá ampliar operações em áreas críticas, essenciais para oferecer ao mercado soluções avançadas com qualidade, volume e estabilidade”, afirmou Pasi Kivinen, vice-presidente de Operações da IQM Quantum Computers. “A expansão é um passo importante para entregar computadores quânticos de próxima geração, atender nossos clientes e também gerar um impacto notável.”

Além da escala comercial, este investimento fortalece a cadeia de suprimentos quânticos da Finlândia e da Europa, garantindo a fabricação de chips e o controle de qualidade, e está alinhado com iniciativas importantes da UE, como a estratégia quântica, reforçando a soberania tecnológica e a competitividade global na inovação quântica.

“Ao aprimorar nossas capacidades de fabricação para produzir chips quânticos em larga escala voltados para a tecnologia de correção de erros, não apenas atenderemos melhor nossos clientes, mas também reforçaremos nossa liderança em computação quântica supercondutora”, disse Jan Goetz, coCEO e cofundador da IQM.

IQM Quantum Computers:

A IQM é líder global em computadores quânticos supercondutores. A IQM fornece computadores quânticos completos para instalação local e uma plataforma em nuvem para acesso aos seus computadores. Os clientes da IQM incluem os principais centros de computação de alto desempenho, laboratórios de pesquisa, universidades e empresas que têm acesso completo ao software e hardware da IQM. A IQM possui mais de 300 funcionários, com sede na Finlândia e presença global na França, Alemanha, Itália, Japão, Polônia, Espanha, Singapura, Coreia do Sul e nos Estados Unidos. Para informações adicionais, visite www.meetiqm.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

