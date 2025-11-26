-

LambdaTest与SVAM International Inc.宣布建立合作伙伴关系，共同推动企业质量工程转型

这一战略合作将助力企业缩短软件开发生命周期、减少测试工作量，并打造现代化人工智能驱动的数字化转型能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 生成式AI原生质量工程平台LambdaTest与数字化转型服务全球领先企业SVAM宣布达成战略合作，此次战略结盟，宣告双方在革新全球企业质量工程的共同愿景中，迈出关键一步。

通过此次合作，LambdaTest将把其AI原生质量工程能力接入SVAM广阔的数字化转型生态系统。借助SVAM在纽约州及纽约市政府主要机构大型应用开发、测试与交付方面的丰富经验，以及在Salesforce、ServiceNow和Dynamics365等平台的深厚技术积累，LambdaTest将助力更多企业实现软件交付管道的现代化升级。以LambdaTest智能测试编排与执行引擎为核心，开发团队可实现更智慧的测试流程、加速发布周期，并实现规模化快速上市。

成立于2017年的LambdaTest总部位于加州旧金山，业务网络覆盖美国、英国、印度、菲律宾和阿联酋，平台已服务全球超过132国家的200多万用户，其中包括1万余家企业和3000余种浏览器。

SVAM成立于1994年，通过位于美国、墨西哥、加拿大、印度和孟加拉国的四大全球中心开展业务，拥有800多名顾问。该公司已与Anthropic、Microsoft、Oracle、IBM、Tanium、Elastic等科技巨头建立合作，并持有CMMI ML3 DEV 2.0、ISO 9001:2015及ISO 27001:2022体系认证。人工智能研发与测试已成为该公司的重点发展领域。

LambdaTest联盟与渠道副总裁Sudhir Joshi表示，“与SVAM的战略合作是LambdaTest将AI驱动测试能力拓展至全球市场的重要里程碑。通过将我们尖端的AI原生质量工程平台与SVAM在数字化转型领域的深厚专业知识相结合，我们正助力各行业企业实现更快、更智能且更具成本效益的软件交付。”

SVAM International Inc.创始人兼首席执行官Anil Kapoor表示，“我们深知高质量软件交付对客户关键业务的重要性。与LambdaTest的合作让我们能够将先进的AI驱动测试能力整合至数字化解决方案中，确保更快速、更智能、更可靠的软件交付。通过SVAM的数字化转型专业实力与LambdaTest尖端创新质量工程平台的强强联合，我们将助力企业以更高效率和信心加速数字化进程。”

通过此次战略协同，LambdaTest的AI原生质量工程技术将全面融入SVAM数字解决方案框架，帮助企业显著缩短软件开发生命周期，在提升软件质量的同时有效降低人力投入与成本。融合SVAM的数字化转型专业经验与LambdaTest的智能AI测试能力，企业将能全面升级开发流程，充分释放新一代AI工具的巨大潜能。

关于LambdaTest：

LambdaTest是基于生成式AI的质量工程平台，致力于赋能开发团队实现智能测试、精准决策与快速交付。该平台采用可扩展架构，提供包含上万种真实设备和3000余种浏览器环境的全栈测试云服务。

凭借AI原生测试管理、MCP服务器架构及基于代理的自动化方案，LambdaTest全面兼容Selenium、Appium、Playwright等主流测试框架。其内置的HyperExecute与KaneAI等智能代理，将人工智能与云端算力深度融入软件测试流程，通过120余项集成实现无缝自动化测试。

LambdaTest代理可加速整个软件开发生命周期（SDLC）中的测试流程，涵盖测试规划与编写、自动化、基础设施、执行、根本原因分析（RCA）及报告等各个环节。

有关更多信息，请访问https://lambdatest.com

关于SVAM：

SVAM International Inc.是一家全球信息技术服务提供商，致力于为各行业企业提供数字化转型解决方案。凭借三十载的专业积淀，SVAM提供涵盖IT咨询、应用开发、网络安全、智能体AI/RPA、IT托管服务等多元化解决方案。

有关更多信息，请访问https://svam.com/

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

