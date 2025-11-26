Options與ConnectWise Mark達成五年期合作關係，協力為AtlasWorkplace客戶提供安全雲端備份

紐約 & 倫敦 & 香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 為全球金融產業提供託管服務與資訊科技基礎設施解決方案的一流供應商Options Technology（以下簡稱「Options」）今天宣布與ConnectWise Cloud Backup締結為期五年的合作關係。這項合作將在Microsoft 365中為客戶資料提供無縫、安全、合規的備份和復原功能，提升Options的全託管資訊科技平台AtlasWorkplace。

Options和ConnectWise在2020年展開合作，將迅捷復原和企業級備份解決方案整合至AtlasWorkplace中。客戶得以享用沒有上限的自動備份與儲存、監管合規保證，並確認其Microsoft 365資料工作負載安全、並得到保護與全面託管，可高枕無憂。

總裁暨執行長Danny Moore表示：「對沖基金、私募股權公司、資產管理公司和金融機構希望全面託管資訊科技平台具備韌性與安全性；過去五年來，與ConnectWise的合作關係為我們打下良好基礎，不負客戶的這份期許。這項里程碑式成就不僅證明我們聯手提供服務造就的力量，也說明我們擁有共同願景，致力為企業提供安全、可擴展且創新的解決方案，幫助客戶自信跨足全球並保有最高的合規標準。」

ConnectWise產品管理、資料保護與網路安全執行副總裁Russell Humphries補充道：「與Options合作讓我們得以將ConnectWise Cloud Backup的穩定性獻給全球某些要求最嚴苛的產業。這項合作對AtlasWorkplace發揮的作用令我們引以為榮，並期待以此為基礎繼續提出強大的備份與復原解決方案，保護客戶並提高他們的生產力，穩健邁向未來。」

Options的全球客戶名單不乏包括銀行、對沖基金、交易公司和經紀商在內的一流金融機構。安全、可靠與效率是他們的首要考量。有鑑於這個產業擁抱雲端平台的趨勢，Options意識到有機會透過可擴展的解決方案來改善其基礎設施，以滿足客戶不斷成長的需求並支持持續創新。

在宣布這則消息之前，Options也在近期內完成了多項發展行動，包括擴大在拉丁美洲和加勒比海地區的Microsoft直接計費能力、在atNorth資料中心佈署私有人工智慧，以及推出AtlasInsight Capture 200。

Options Technology

金融科技公司Options Technology (Options) 站在銀行和交易基礎設施的前端。我們在紐約、倫敦、巴黎、貝爾法斯特、劍橋、芝加哥、香港、東京、新加坡、杜拜、雪梨和奧克蘭設有辦事處，為全球客戶提供服務。Options的服務深度融入全球科技的最熱門趨勢，包括高效能網路、雲端計算、安全和人工智慧 (AI)。

www.options-it.com

關於ConnectWise

一流軟體公司ConnectWise開發全球中小企業 (SMB) 營運所需的技術，助力託管服務提供者 (MSP)。ConnectWise協助合作夥伴取得成功，資歷在40年以上，提供促進發展所需的創新軟體、服務和開放式整合生態系統。ConnectWise Asio™平台擁有無與倫比的規模和人工智慧支援的自動化功能，為託管服務提供者提供全面的技術堆疊，包括PSA、RMM、網路安全和資料保護。如欲進一步了解ConnectWise如何變革資訊科技產業，請見：connectwise.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。