TelevisaUnivision anuncia novo contrato de distribuição plurianual com YouTube TV

TelevisaUnivision, empresa líder mundial em mídia de língua espanhola, anunciou hoje um novo contrato plurianual para distribuição no YouTube TV. A parceria ampliada inclui a distribuição dos canais da TelevisaUnivision nos EUA - Univision, UNIMÁS, TUDN e Galavisión - nos planos Básico e Espanhol do YouTube TV. Além disto, o canal ViX será oferecido nos Canais Primetime do YouTube e, pela primeira vez, o YouTube irá ampliar seu produto Canais Primetime ao México. A parceria também amplia a cooperação da TelevisaUnivision com o YouTube mediante novas iniciativas que irão levar seu conteúdo exclusivo a um público mais amplo.

“Estamos animados por termos chegado a um acordo que reintegra a Univision ao YouTube TV, garantindo que milhões de hispânicos possam acessar as notícias, esportes e entretenimento que lhes interessam e nos quais confiam há mais de 70 anos", disse Daniel Alegre, Diretor Executivo da TelevisaUnivision. "Este contrato reconhece o papel essencial que nosso conteúdo desempenha no dia a dia de nossos telespectadores, à medida que cumprimos nossa missão de refletir a voz dos hispânicos. Estamos na expectativa de atender novamente os assinantes do YouTube TV."

Sobre a TelevisaUnivision

A TelevisaUnivision é a maior empresa de mídia em língua espanhola do mundo. Com a maior biblioteca de conteúdo próprio em espanhol e uma prolífica capacidade de produção, a TelevisaUnivision é a principal produtora de conteúdo original em espanhol nos segmentos de notícias, esportes e entretenimento. Esse conteúdo original alimenta todas as plataformas da TelevisaUnivision, que incluem as redes de transmissão líderes de mercado Univision, Las Estrellas, Canal 5 e UniMás, além de um portfólio de 38 redes de TV a cabo, incluindo TUDN, Galavisión, Distrito Comedia e TL Novelas. A empresa também opera o principal estúdio de cinema mexicano, Videocine, e possui e opera a maior plataforma de áudio em espanhol nos EUA, com 35 estações terrestres e a plataforma digital Uforia. A TelevisaUnivision também é proprietária da ViX, a maior plataforma de streaming em língua espanhola do mundo. Para mais informações, acesse televisaunivision.com.

