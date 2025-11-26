-

TelevisaUnivision anuncia un nuevo acuerdo de distribución plurianual con YouTube TV

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--TelevisaUnivision, la empresa de medios de comunicación en español más importante del mundo, anunció hoy un nuevo acuerdo plurianual para su distribución en YouTube TV. Esta ampliación incluye la incorporación de sus cadenas en Estados Unidos —Univision, UNIMÁS, TUDN y Galavisión— al Plan Base y al Plan Español de YouTube TV. Además, ViX estará disponible a través de los Primetime Channels de YouTube y, por primera vez, este producto se extenderá a México. La relación entre ambas empresas se fortalece mediante nuevas iniciativas que permitirán que el contenido exclusivo de TelevisaUnivision llegue a un público aún más amplio.

“Nos complace haber llegado a un acuerdo que vuelve a incorporar a Univision a YouTube TV, garantizando que millones de hispanos puedan acceder a las noticias, los deportes y el entretenimiento que les interesa y en los que han confiado durante más de 70 años”, afirmó Daniel Alegre, CEO de TelevisaUnivision. “Este acuerdo reconoce el papel esencial que nuestro contenido desempeña en la vida diaria de nuestra audiencia, mientras cumplimos con nuestra misión de reflejar la voz de los hispanos. Estamos entusiasmados de volver a brindar nuestros servicios a los suscriptores de YouTube TV”.

TelevisaUnivision, la empresa de medios de comunicación en español más importante del mundo, con la mayor biblioteca de contenido propio en español y una prolífica capacidad de producción, es la principal productora de contenido original en español en los segmentos de noticias, deportes y entretenimiento. Sus productos originales impulsan todas las plataformas de TelevisaUnivision, que incluyen las cadenas de televisión abierta líderes en el mercado Univision, Las Estrellas, Canal 5 y UniMás, y un catálogo de 38 cadenas de cable, entre las que figuran TUDN, Galavisión, Distrito Comedia y TL Novelas. La compañía también opera el estudio líder de cine mexicano, Videocine, y es propietaria y opera la plataforma de audio en español más grande de Estados Unidos a través de 35 estaciones terrestres y la plataforma digital Uforia. TelevisaUnivision también es propietaria de ViX, la mayor plataforma de streaming en español del mundo. Para más información, visite televisaunivision.com.

