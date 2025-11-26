LambdaTest en SVAM International Inc. kondigen samenwerking aan om kwaliteitsengineering voor bedrijven te transformeren

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--LambdaTest, een Gen-AI native kwaliteitsengineeringplatform, heeft een samenwerking aangekondigd met SVAM International, Inc., een wereldwijde leider op het gebied van digitale transformatiediensten. Dit strategische partnerschap betekent een belangrijke stap voorwaarts in zijn missie om kwaliteitsengineering voor bedrijven wereldwijd te transformeren.

Dankzij deze samenwerking kan LambdaTest zijn AI-native kwaliteitsengineeringmogelijkheden uitbreiden naar het omvangrijke digitale transformatie-ecosysteem van SVAM. Door te integreren met SVAM's ervaring in grootschalige applicatieontwikkeling, -testen en -levering bij belangrijke instanties in de staat New York en de stad New York, evenals zijn platformexpertise op het gebied van Salesforce, ServiceNow en Dynamics365, zal LambdaTest meer ondernemingen in staat stellen om hun softwareleveringspijplijnen te moderniseren.

