LambdaTest e SVAM International Inc. anunciam parceria para transformar a engenharia de qualidade para empresas

A aliança oferece a empresas ciclos acelerados de SDLC, redução de esforço em testes e capacidades modernas de transformação digital baseada em IA

SAN FRANCISCO (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A LambdaTest, plataforma de engenharia de qualidade nativa de IA generativa, anunciou uma parceria com a SVAM International, Inc., líder mundial em serviços de transformação digital. A aliança estratégica representa um avanço importante na missão das duas empresas de transformar a engenharia de qualidade para negócios no mundo todo.

A parceria permitirá que a LambdaTest amplie suas capacidades de engenharia de qualidade nativas de IA dentro do amplo ecossistema de transformação digital da SVAM. Ao integrar a experiência da SVAM em desenvolvimento, testes e entrega de aplicações em larga escala – incluindo projetos para grandes agências do estado e da cidade de Nova York –, além de sua expertise em plataformas como Salesforce, ServiceNow e Dynamics365, a LambdaTest ampliará seu alcance para ajudar mais empresas a modernizar seus pipelines de entrega de software. Com o motor inteligente de orquestração e execução de testes da LambdaTest no centro do processo, as equipes podem testar de forma mais eficiente, acelerar ciclos de lançamento e alcançar um tempo de lançamento no mercado mais rápido em escala.

Fundada em 2017, a LambdaTest tem sede em San Francisco, na Califórnia (EUA). Com presença internacional nos Estados Unidos, Reino Unido, Índia, Filipinas e Emirados Árabes Unidos, a plataforma atende mais de 2 milhões de usuários em mais de 132 países, incluindo mais de 10 mil empresas e 3 mil navegadores.

Fundada em 1994, a SVAM opera em quatro centros globais nos EUA, México, Canadá, Índia e Bangladesh, com mais de 800 profissionais de consultoria. A empresa mantém parcerias com Anthropic, Microsoft, Oracle, IBM, Tanium, Elastic, entre outras. A SVAM possui certificações CMMI ML3 DEV 2.0, ISO 9001:2015 e ISO 27001:2022. A área de IA é um foco estratégico, tanto em desenvolvimento quanto em testes.

“Esta parceria estratégica com a SVAM é um feito importante na expansão das capacidades de testes com IA da LambdaTest em escala mundial”, afirmou Sudhir Joshi, VP de Alianças e Canais da LambdaTest. “Ao integrar nossa plataforma de engenharia de qualidade nativa de IA com a grande expertise da SVAM em transformação digital, estamos permitindo que empresas impulsionem entregas de software mais rápidas, inteligentes e econômicas em diversos setores.”

“Na SVAM, reconhecemos que a entrega de software de alta qualidade é essencial para os programas críticos de nossos clientes. A parceria com a LambdaTest nos permite integrar capacidades avançadas de testes com IA às nossas soluções digitais, garantindo entregas mais rápidas, inteligentes e confiáveis. Ao combinar a expertise da SVAM em transformação digital com a plataforma inovadora de engenharia de qualidade da LambdaTest, estamos capacitando empresas a acelerarem suas jornadas digitais com confiança e eficiência”, disse Anil Kapoor, fundador e CEO da SVAM International Inc.

Com a parceria, a tecnologia nativa de IA da LambdaTest será incorporada ao framework de soluções digitais da SVAM, permitindo que empresas reduzam significativamente os prazos de SDLC, ao mesmo tempo que melhoram a qualidade do software e diminuem esforço e custos. Ao unir a expertise da SVAM em transformação digital às capacidades inteligentes e automatizadas de testes da LambdaTest, as empresas podem modernizar seus processos de desenvolvimento e aproveitar plenamente os benefícios das ferramentas de IA de última geração.

Sobre a LambdaTest:

A LambdaTest é uma plataforma de engenharia de qualidade impulsionada por GenAI que permite às equipes testar de forma inteligente, eficiente e acelerar seus ciclos de entrega. Construída para escala, oferece uma nuvem de testes completa com mais de 10 mil dispositivos reais e 3 mil navegadores.

Com gerenciamento de testes nativo de IA, servidores MCP e automação baseada em agentes, a LambdaTest oferece suporte a Selenium, Appium, Playwright e todos os principais frameworks. Agentes de IA como HyperExecute e KaneAI levam o poder da IA e da nuvem para o fluxo de testes de software, permitindo automação contínua com mais de 120 integrações.

Os agentes da LambdaTest aceleram todo o ciclo de vida de testes: do planejamento e criação à automação, infraestrutura, execução, análise de causa raiz e relatórios.

Para mais informações, acesse https://lambdatest.com.

Sobre a SVAM:

A SVAM International Inc. é uma provedora mundial de serviços de Tecnologia da Informação (TI) que oferece soluções de transformação digital para empresas de diversos setores. Com três décadas de experiência, a SVAM oferece uma grande variedade de serviços, incluindo consultoria em TI, desenvolvimento de aplicações, cibersegurança, IA agentiva/RPA, serviços de TI gerenciados e outros.

Para mais informações, acesse https://svam.com/.

