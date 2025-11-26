IQM invertirá más de €40 millones para ampliar su planta de producción en Finlandia, acelerar la innovación y potenciar el crecimiento

ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, líder mundial en computadoras cuánticas superconductoras, anunció hoy una inversión de más de €40 millones para ampliar su planta de producción de última generación en Finlandia.

Esta expansión estratégica acelerará el desarrollo y la fabricación, las pruebas de unidades de procesamiento cuántico avanzadas y el montaje de computadoras cuánticas, lo que allanará el camino hacia sistemas cuánticos escalables y con corrección de errores que impulsarán la próxima era informática.

La ampliación está alineada con la reciente ronda de financiación serie B de la compañía, que superó los $300 millones. La instalación, que ocupará más de 8 000 metros cuadrados, ampliará el área de sala limpia y el centro de datos cuántico de la empresa. También duplicará la capacidad de su línea de montaje, lo que le permitirá producir más de 30 computadoras cuánticas de pila completa al año. Esto ayudará a satisfacer la creciente demanda de sus sistemas y a apoyar actividades de innovación y desarrollo en materia de investigación.

La inversión en equipamiento adicional para salas limpias permitirá a IQM cumplir su hoja de ruta de desarrollo para lograr una computación cuántica tolerante a fallos para 2030 y alcanzar su compromiso a largo plazo de ampliar infraestructuras de centros de datos críticos y capacidades globales.

Como parte de su misión, IQM está dando pasos concretos para que la planta sea neutra en carbono mediante la instalación de un sistema de abatimiento a fin de reducir las emisiones directas de su producción y el uso de calefacción urbana 100 % renovable.

“Esta será una de las plantas de producción de computadoras cuánticas más avanzadas del mundo, que combinará líneas de montaje y producción de chips. Este enfoque nos permitirá ampliar nuestra presencia en áreas críticas que son esenciales para ofrecer al mercado soluciones avanzadas, estables, de calidad y en cantidad”, señaló Pasi Kivinen, vicepresidente de Operaciones de IQM Quantum Computers. "La expansión es un paso importante para ofrecer computadoras cuánticas de última generación que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y, a la vez, tengan un impacto notable”.

Más allá de la expansión comercial, esta inversión refuerza la cadena de suministro cuántica de Finlandia y Europa; garantiza la fabricación y el control de calidad de los chips, y se alinea con iniciativas clave de la Unión Europea, como la estrategia cuántica, reforzando la soberanía tecnológica y la competitividad global en innovación cuántica.

"Al mejorar nuestras capacidades de fabricación para producir chips cuánticos a gran escala con tecnología de corrección de errores, no solo prestaremos un mejor servicio a nuestros clientes, sino que también consolidaremos nuestro liderazgo en la computación cuántica superconductora", afirmó Jan Goetz, codirector ejecutivo y cofundador de IQM.

