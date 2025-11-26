-

LambdaTest和SVAM International Inc.宣布達成合作關係，將共同努力變革企業品質工程

這項結盟將加速軟體開發生命週期、減輕測試工作量，並提供現代化的人工智慧數位轉型能力，賦能企業

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 生成式人工智慧原生品質工程平台LambdaTest宣布與全球數位轉型服務先驅SVAM International, Inc.達成合作關係。這項戰略性結盟有助於兩公司朝著為全球企業變革品質工程的使命跨出重大一步。

根據這項合作協議，LambdaTest將擴大其人工智慧原生品質工程能力到SVAM覆蓋面極廣的數位轉型生態系統。SVAM曾為紐約州和紐約市主要機構進行大規模應用程式開發、測試和交付，經驗豐富；並具備Salesforce、ServiceNow和Dynamics365等平台的專業知識。整合這些能力之後，LambdaTest將能夠協助更多企業推動軟體交付渠道的現代化。各團隊擁有LambdaTest的智慧測試編排和執行引擎後，能以更智慧的方式測試、縮短發布週期，並大規模加速上市時間。

成立於2017年的LambdaTest總部位於加州舊金山，足跡遍布全球，包括美國、英國、印度、菲律賓及阿拉伯聯合大公國。其平台支援132個以上國家的200多萬名使用者，包括一萬多家企業及3000多個瀏覽器。

成立於1994年的SVAM經由位於美國、墨西哥、加拿大、印度和孟加拉四個全球中心推展運作，旗下顧問達800多位。SVAM曾與Anthropic、Microsoft、Oracle、IBM、Tanium、Elastic等企業合作，也是一家獲得CMMI ML3 DEV 2.0、ISO 9001:2015和ISO 27001:2022認證的公司。人工智慧是該公司進行研發與測試時側重的領域。

「在LambdaTest將人工智慧測試能力擴大到全球規模的過程中，與SVAM達成的這項戰略合作關係是一塊重大里程碑。」LambdaTest結盟與渠道副總裁Sudhir Joshi說，「我們的先進人工智慧原生品質工程平台整合SVAM在數位轉型方面的深厚專業知識後，我們將能夠跨產業幫助企業加速完成更智慧、更具成本效益的軟體交付。」

「SVAM意識到交付高品質軟體對客戶的重大計畫來說非常重要。與LambdaTest達成的合作關係讓我們得以將先進人工智慧測試能力整合到我們的數位解決方案中，確保更快速、更智慧、更可靠的軟體交付。藉著結合SVAM在數位轉型方面的深度專業知識與LambdaTest的創新先進品質工程平台，我們幫助企業加速數位之旅，讓他們建立信心並斬獲效率。」SVAM International Inc.創辦人暨執行長Anil Kapoor說。

透過這項合作計畫，LambdaTest的人工智慧原生品質工程技術將整合至SVAM的數位解決方案框架中，幫助企業大幅縮短軟體開發生命週期，同時改善軟體品質、減輕工作與成本。結合SVAM的數位轉型專業能力與LambdaTest的智慧化人工智慧測試能力，企業將能夠現代化其開發流程，全面利用下一代人工智慧工具的優勢。

關於LambdaTest

LambdaTest是一個由生成式人工智慧驅動的品質工程平台，賦能團隊進行智慧且高效的測試，加速發表產品。該平台為大規模操作而建構，提供全堆疊測試雲端，涵蓋1萬多台真實裝置和3000多種瀏覽器。

LambdaTest透過人工智慧原生測試管理、MCP服務器與代理式自動化功能支援Selenium、Appium、Playwright等所有主流框架。HyperExecute與KaneAI等人工智慧代理將人工智慧與雲端計算能力引入軟體測試流程，無縫自動化整合120多種系統。

LambdaTest Agents全面加速整個軟體開發生命週期 (SDLC) 內的測試進度，涵蓋測試規劃、編寫、自動化、基礎設施、執行、根本原因分析及報告生成。

更多資訊，請瀏覽：https://lambdatest.com

關於SVAM

全球資訊科技 (IT) 服務供應商SVAM International Inc.為跨多種產業的企業提供數位轉型解決方案。SVAM憑藉著30多年的經驗，提供從資訊科技諮詢、應用程式開發、網路安全、人工智慧代理/機器人程序自動化到託管人工智慧服務等等的大範圍服務。

更多資訊，請瀏覽：https://svam.com/

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

press@lambdatest.com

Industry:

LambdaTest

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Asad Khan
Employees: 350+
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese Simplified

