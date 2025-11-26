-
IQM investeert meer dan €40 miljoen om haar Finse productiefaciliteit uit te breiden, innovatie te versnellen en groei te bevorderen
IQM investeert meer dan €40 miljoen om haar Finse productiefaciliteit uit te breiden, innovatie te versnellen en groei te bevorderen
Share
- De nieuwe faciliteit zal geavanceerde kwantumchips voor op fouten gecorrigeerde kwantumcomputers produceren en de cleanroom-ruimte alsook de capaciteit van de systeemassemblagelijn zo goed als verdubbelen om tot 30 kwantumcomputers per jaar te kunnen bouwen.
- De geïntegreerde kwantumcomputerproductielijn zal een van de meest geavanceerde in zijn soort van de hele wereld zijn, waar productie van kwantumchips en systeemassemblage gecombineerd worden. Naar verwacht wordt de uitbreiding in het eerste kwartaal van 2026 voltooid.
- De uitbreiding kadert in IQM’s engagement op lange termijn om haar infrastructuur op schaal te brengen en de ambitieuze technologieroadmap te verwezenlijken, die mikt op 1 miljoen kwantumcomputers tegen 2033.
ESPOO, Finland--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, een internationale leider in supergeleidende kwantumcomputers, kondigde vandaag een investering van meer dan €40 miljoen aan om haar hypermoderne productiefaciliteit in Finland uit te breiden.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
Contacts
Mediacontact:
E-mail: press@meetiqm.com
Gsm: +358504790845
www.meetiqm.com
More News From IQM
Samenvatting: IQM lanceert Halocene, een nieuwe productlijn kwantumcomputers voor foutcorrectie
ESPOO, Finland--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, een internationale leider in supergeleidende kwantumcomputers, kondigde vandaag de lancering aan van haar nieuwe productlijn onder de naam IQM Halocene. Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is....
Samenvatting: IQM werkt samen met NVIDIA aan NVQLink om schaalbare kwantumfoutcorrectie mogelijk te maken
ESPOO, Finland--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, een wereldleider in supergeleidende kwantumcomputers, heeft vandaag aangekondigd dat het NVIDIA's NVQLink zal integreren in zijn kwantumcomputers om foutcorrectie te schalen, een belangrijk onderdeel voor het realiseren van kwantumcomputertoepassingen. NVQLink is een open en interoperabel platform, geïntegreerd met NVIDIA CUDA-Q, dat kwantumhardware verbindt met AI-supercomputers. Het biedt connectiviteit met lage latentie en hoge doorvoer...
Samenvatting: IQM en Scientek Corporation tekenen wederverkoopovereenkomst om Quantum Computing in Taiwan te stimuleren
TAIPEI, Taiwan--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers en Scientek Corporation, een in Taiwan gevestigde wederverkoper van wetenschappelijke instrumenten en andere hoogtechnologische producten, hebben vandaag de ondertekening bekendgemaakt van een strategische wederverkoopovereenkomst om de commercialisering van kwantumcomputers te versnellen. De overeenkomst volgt op de installatie van IQM Spark, de eerste full-stack supergeleidende kwantumcomputer bij het Taiwan Semiconductor Research Institu...