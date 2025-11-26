Společnost Modon Holding oznamuje strategickou investici do společnosti Wellington Lifestyle Partners a rozšiřuje své globální portfolio v oblasti vývoje luxusních destinací
- Společnost Modon se připojuje ke konsorciu investorů s cílem zkvalitnit mezinárodní jezdecké areály společnosti Wellington International a vyvinout ultra luxusní destinaci integrující rezidenční, hotelové a sportovní aktiva ve Wellingtonu v okrese Palm Beach na Floridě
- Posiluje globální přítomnost společnosti Modon a umožňuje výměnu znalostí v oblasti velkých projektů smíšeného využití, pohostinství a životního stylu
ABÚ ZABÍ, Spojené arabské emiráty--(BUSINESS WIRE)--Společnost Modon Holding P.S.C se sídlem v Abú Zabí („Modon“) dnes oznámila strategickou investici do společnosti Wellington Lifestyle Partners („WLP“) a připojila se tak ke konsorciu stávajících investorů této společnosti.
Investice společnosti Modon podpoří dlouhodobý rozvoj mezinárodního jezdeckého areálu Wellington a přinese významný ultra luxusní realitní projekt zahrnující luxusní rezidence, butikový hotel, obchodní centrum a špičkové golfové hřiště ve Wellingtonu na Floridě – globální ikoně jezdeckého sportu. Tato investice představuje první přímou investici společnosti Modon do jezdeckého projektu ve Spojených státech, doplňuje její stávající globální portfolio a posiluje její strategii spolupráce s předními mezinárodními organizacemi při rozšiřování své přítomnosti v oblasti ultra luxusních developerských projektů. Partnerství dále posiluje pozici společnosti Modon jako globálně uznávaného investora do rozsáhlých, vysoce hodnotných realitních a volnočasových projektů.
Díky této investici se Modon připojuje ke skupině stávajících investorů a operátorů WLP s cílem dále rozvíjet diverzifikované portfolio volnočasových a sportovních destinací. Portfolio zahrnuje světově proslulé jezdecké závodiště Wellington International; The Wanderers Club, soukromý rodinný country klub nabízející golf, tenis, plavání a stravování; The Wellington, novou soukromou rezidenční klubovou komunitu sestávající z 253 nejlepších rezidencí ve své třídě, která má být otevřena v roce 2028 a která se pyšní golfovým hřištěm na úrovni mistrovských turnajů navrženým Davidem McLayem Kiddem; a také plánované volnočasové centrum Marketplace zahrnující luxusní butikový hotel, rezidence, obchody, kanceláře a restaurace. Tato aktiva dohromady tvoří dlouhodobý rozvojový plán, jehož cílem je posílit pozici Wellingtonu jako světového centra jezdeckého sportu a luxusního životního stylu.
Investice zahrnuje také strategickou licenční smlouvu, která společnosti Modon umožňuje využívat značku a duševní vlastnictví společnosti Wellington International na několika klíčových strategických trzích za účelem podpory rozvoje budoucích destinací zaměřených na životní styl a komunitní život. V rámci této dohody se společnost Modon stane také hlavním sponzorem festivalů Winter Equestrian Festival a Adequan® Global Dressage Festival (AGDF) – největších a nejdéle trvajících soutěží v parkurovém skákání a drezúře na světě, které každoročně přilákají přes 250 000 diváků a vystavovatelů.
Jeho Excelence Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi, předseda představenstva společnosti Modon Holding, řekl: „Tato strategická investice odráží ambici společnosti Modon investovat společně s partnery světové úrovně, kteří sdílejí naši vizi excelence v rozvoji destinací. Společnost Wellington Lifestyle Partners představuje jedinečnou spolupráci, která spojuje odborné znalosti v oblasti nemovitostí, jezdeckého sportu, pohostinství a sportovních komunit. Rozšířením našeho působení do Spojených států posilujeme roli společnosti Modon v poskytování udržitelných destinací, které ztělesňují kvalitu, inovace a kulturní propojení.“
Bill O’Regan, generální ředitel skupiny Modon Holding, dodal: „Naše partnerství se společností Wellington Lifestyle Partners je v souladu se strategií společnosti Modon rozvíjet integrované destinace životního stylu, které spojují komunitu, sport a pohostinství. Wellington International je celosvětově uznávaným centrem jezdecké excelence a tato spolupráce představuje cennou příležitost k výměně know-how v oblasti provozu, master plánování a designu. Současně doplňuje naše portfolio na ostrově Hudayriyat, v Ras El Hekma a La Zagaleta a dále posiluje závazek společnosti Modon vytvářet transformační destinace světové úrovně.“
Mark Bellissimo, zakladatel společnosti Wellington Lifestyle Partners, uvedl: „Zapojení Modon Holding do Wellington Lifestyle Partners spojuje výjimečný soubor odborných znalostí. Díky prvotřídním zkušenostem společnosti Modon s vývojem destinací, vedení Douga McMahona a společnosti NEXUS v oblasti prémiových rezidenčních komunit a odbornosti Murrayho Kesslera jako výkonného ředitele Wellington International jsme v jedinečné pozici urychlit naši vizi a stanovit nový standard kvality pro destinaci zaměřenou na jezdecký životní styl zde ve Wellingtonu.“
O společnosti Modon:
Modon je mezinárodní holdingová společnost se sídlem v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech, která je kótována na burze cenných papírů v Abú Zabí (ADX). Jsme v čele městské inovace a vytváříme ikonické návrhy a zážitky, které neustále překračují očekávání. Naše hlavní obchodní sektory zahrnují nemovitosti, pohostinství, správu aktiv, investice, akce a cestovní ruch. Naším cílem je poskytovat dlouhodobou, udržitelnou hodnotu a položit základy pro inteligentní, propojený život.
O společnosti Wellington Lifestyle Partners
Společnost Wellington Lifestyle Partners (WLP) se sídlem ve Wellingtonu podporují soukromí investoři Mark Bellissimo, Lisa Lourie, Roger Smith, Jeff Skoll, Mike Smith a NEXUS Luxury Collection. Jedná se o společnost zabývající se správou nemovitostí, pohostinstvím a sportem, která se zaměřuje na dosahování excelence. Pod vedením generálního ředitele Douglase McMahona a prezidentky Paige Nuñez spravuje portfolio WLP, které zahrnuje novou soukromou rezidenční klubovou komunitu The Wellington, areál Wellington International, The Wanderers Club a připravovaný komerční projekt Marketplace zahrnující luxusní butikový hotel, rezidence, obchody, kanceláře a restaurace. Společnost WLP se zavázala investovat ve Wellingtonu pro budoucí generace a podporovat jeho pozici jako přední destinace pro jezdecký sport na světě. www.wlpfl.com
O společnost Wellington International:
Společnost Wellington International, založená v roce 1974, se rozkládá na více než 200 akrech v srdci Wellingtonu na Floridě a je celosvětově známá jako přední destinace pro jezdecký sport. Každý rok přitahuje jezdce a návštěvníky ze všech 50 států USA a více než 55 zemí a po celý rok hostí soutěže a akce světové úrovně. Areál kombinuje nejmodernější arény a jezdecká zařízení s VIP pohostinstvím, stravováním a maloobchodními zážitky a každoročně přispívá více než 500 miliony dolarů k ekonomice okresu Palm Beach prostřednictvím cestovního ruchu, zaměstnanosti a globálních investic.
Zdroj: AETOSWire
Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.
