Modon Holding kondigt strategische investering aan in Wellington Lifestyle Partners en breidt daarmee zijn wereldwijde portfolio in de ontwikkeling van luxe lifestylebestemmingen uit

ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Modon Holding P.S.C ('Modon'), gevestigd in Abu Dhabi, heeft vandaag een strategische investering aangekondigd in Wellington Lifestyle Partners ('WLP'), en sluit zich aan bij een consortium van bestaande investeerders in het bedrijf.

De investering van Modon zal de langetermijnontwikkeling van de hippische showterreinen van Wellington International ondersteunen en een baanbrekende ultraluxe vastgoedontwikkeling opleveren met luxe woningen, een boetiekhotel, een commerciële marktplaats en een kampioenschapsgolfbaan in Wellington, Florida – een wereldwijd icoon van de paardensport. Deze investering markeert de eerste directe investering van Modon in een ontwikkeling in de Verenigde Staten, gericht op de paardensport. Het vormt een aanvulling op de bestaande wereldwijde portfolio en versterkt de strategie om samen te werken met toonaangevende internationale organisaties om de aanwezigheid in ultraluxe bestemmingen uit te breiden. De samenwerking versterkt de positie van Modon als wereldwijd erkende investeerder in grootschalige, hoogwaardige vastgoed- en lifestyleprojecten.

Met deze investering treedt Modon toe tot de groep bestaande investeerders en exploitanten van WLP om een multi-asset portfolio van lifestyle- en sportbestemmingen te ontwikkelen. De portfolio omvat de wereldberoemde Wellington International-showterreinen; The Wanderers Club, een privé countryclub voor families waar golf, tennis, zwemmen en restaurants aangeboden worden; The Wellington, een nieuwe residentiële privé-clubgemeenschap met 253 eersteklas residenties die in 2028 wordt geopend met een golfbaan van kampioenschapsniveau, ontworpen door David McLay Kidd; en een geplande lifestyle Marketplace met een luxe boetiekhotel, residenties, winkels, kantoren en restaurants. Samen vormen deze activa een masterplan voor de lange termijn om de positie van Wellington als wereldwijde thuisbasis van paardensport en luxe wonen te versterken.

De investering omvat tevens een strategische licentieovereenkomst die Modon in staat stelt het merk en het intellectuele eigendom van Wellington International te gebruiken in verschillende belangrijke strategische markten ter ondersteuning van de ontwikkeling van toekomstige lifestyle- en communitybestemmingen. Als onderdeel van de overeenkomst wordt Modon tevens hoofdsponsor van het Winter Equestrian Festival en het Adequan® Global Dressage Festival (AGDF) – 's werelds grootste en langstlopende jacht-, spring- en dressuurwedstrijden, die jaarlijks meer dan 250.000 toeschouwers en exposanten trekken.

Zijne Excellentie Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi, voorzitter van Modon Holding, stelde: "Deze strategische investering weerspiegelt de ambitie van Modon om te investeren samen met partners van wereldklasse die onze visie op excellentie in bestemmingsontwikkeling delen. Wellington Lifestyle Partners vertegenwoordigt een unieke samenwerking die expertise op het gebied van vastgoed, paardensport, gastvrijheid en sportgemeenschappen samenbrengt. Door ons bereik uit te breiden naar de Verenigde Staten, versterken we de rol van Modon in het creëren van duurzame bestemmingen die kwaliteit, innovatie en culturele verbondenheid belichamen."

Bill O’Regan, Group Chief Executive Officer van Modon Holding, voegde hieraan toe: "Onze samenwerking met Wellington Lifestyle Partners sluit aan bij de strategie van Modon om geïntegreerde lifestylebestemmingen te ontwikkelen die gemeenschap, sport en gastvrijheid combineren. Wellington International staat wereldwijd bekend om zijn uitmuntendheid in de paardensport, en deze samenwerking biedt een waardevolle kans om expertise uit te wisselen op het gebied van exploitatie, masterplanning en ontwerp. Het vormt een aanvulling op ons portfolio op Hudayriyat Island, Ras El Hekma en La Zagaleta, en versterkt Modons toewijding aan het creëren van transformatieve bestemmingen van wereldklasse."

Mark Bellissimo, oprichter van Wellington Lifestyle Partners, verklaarde: "De toevoeging van Modon Holding aan Wellington Lifestyle Partners brengt een uitzonderlijke mix van expertise samen. Met de ervaring van Modon in bestemmingsontwikkeling van wereldklasse, het leiderschap van Doug McMahon en NEXUS in de ontwikkeling van luxe gemeenschappen, en ruiter Murray Kessler als CEO van Wellington International, zijn we uniek gepositioneerd om onze visie te versnellen en een nieuwe kwaliteitsnorm te stellen voor een lifestylebestemming voor de paardensport hier in Wellington."

Over Modon:

Modon is een internationale holding met hoofdkantoor in Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten, en genoteerd aan de Abu Dhabi Securities Exchange (ADX). We lopen voorop in stedelijke innovatie en creëren iconische ontwerpen en ervaringen die voortdurend de verwachtingen overtreffen. Onze belangrijkste bedrijfssectoren zijn vastgoed, gastvrijheid, vermogensbeheer, investeringen, evenementen en toerisme. Ons doel is om duurzame waarde op lange termijn te creëren en de basis te leggen voor intelligent en connected living.

Over Wellington Lifestyle Partners

Wellington Lifestyle Partners (WLP), gevestigd in Wellington, wordt gesteund door particuliere investeerders Mark Bellissimo, Lisa Lourie, Roger Smith, Jeff Skoll, Mike Smith en NEXUS Luxury Collection. Het is een vastgoed-, gastvrijheids- en sportmanagementbedrijf dat zich toelegt op uitmuntendheid. Onder leiding van CEO Douglas McMahon en President Paige Nuñez beheert WLP een portfolio met onder meer de nieuwe residentiële privé-clubgemeenschap The Wellington, de Wellington International-showterreinen, The Wanderers Club en een charmante commerciële marktplaats met een luxe boetiekhotel, residenties, winkels, kantoren en restaurants. WLP zet zich in om generaties lang in Wellington te investeren en de positie van het bedrijf als dé paardensportbestemming bij uitstek ter wereld te ondersteunen. www.wlpfl.com

Over Wellington International:

Wellington International, opgericht in 1974, beslaat meer dan 200 acre (80 hectare) in het hart van Wellington, Florida, en staat wereldwijd bekend als een topbestemming voor paardensporters. Jaarlijks trekt het ruiters en bezoekers uit alle 50 Amerikaanse staten en meer dan 55 landen, waar het hele jaar door competities en evenementen van wereldklasse worden gehouden. De locatie combineert ultramoderne arena's en paardensportfaciliteiten met VIP-gastvrijheid, restaurants en winkels, en levert jaarlijks meer dan $ 500 miljoen aan economische impact op de economie van Palm Beach County via toerisme, werkgelegenheid en wereldwijde investeringen.

Bron: AETOSWire

