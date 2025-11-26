Venture Global y Tokyo Gas firman un Contrato de Compraventa de GNL por 20 años

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Venture Global, Inc. (NYSE: VG) y Tokyo Gas Co., Ltd. anunciaron la celebración de un nuevo Contrato de Compraventa (SPA, por sus siglas en inglés) para el suministro de gas natural licuado (GNL) durante 20 años. Según los términos del Contrato, Tokyo Gas adquirirá 1 millón de toneladas anuales (MTPA) de GNL de Venture Global durante 20 años, a partir de 2030. Este acuerdo eleva a 7,75 MTPA el total de los Contratos de Compraventa (SPA) firmados por Venture Global en los últimos seis meses.

“Con casi 8 MTPA de nuevos acuerdos a largo plazo firmados este año, en Venture Global nos complace reforzar nuestro impulso comercial mediante esta nueva alianza con Tokyo Gas”, afirmó Mike Sabel, CEO de Venture Global. “Tokyo Gas es una empresa pionera en la industria del GNL y un proveedor líder de gas natural en Japón. Esperamos trabajar con ellos mientras consolidamos nuestra posición como uno de los principales proveedores de GNL de Japón. Este Contrato contribuirá de manera significativa al balance comercial entre Estados Unidos y Japón durante la vigencia del mismo, aportando a Japón GNL estadounidense confiable y accesible.”

Acerca de Venture Global

Venture Global es un productor y exportador estadounidense de gas natural licuado (GNL) de bajo costo, con más de 100 MTPA de capacidad en producción, construcción o desarrollo. Venture Global comenzó a producir GNL en su primera planta en 2022 y ahora es uno de los mayores exportadores de GNL de Estados Unidos. El negocio verticalmente integrado de la compañía abarca activos en toda la cadena de suministro de GNL, incluyendo la producción, el transporte, el transporte marítimo y la regasificación de gas natural. Los tres primeros proyectos de la compañía, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG y CP2 LNG, se ubican en Luisiana, a orillas del Golfo de América. Venture Global desarrolla proyectos de captura y secuestro de carbono en cada una de sus instalaciones de GNL.

Acerca de Tokyo Gas

Tokyo Gas Co., Ltd. es el mayor proveedor de gas urbano en Japón y una empresa líder mundial en GNL. Con alrededor de 13 millones de clientes, Tokyo Gas cuenta con una cartera energética diversificada que abarca la adquisición de GNL, la generación de energía y las inversiones en energías renovables.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Tenemos la intención de que dichas declaraciones queden amparadas por las disposiciones de resguardo para declaraciones prospectivas previstas en el Artículo 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión reformada (en adelante la “Ley de Valores”), y en el Artículo 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, también en su versión reformada (en adelante la “Ley de Intercambio”). Salvo por aquellas referidas a hechos históricos, todas las declaraciones incluidas en este comunicado constituyen “declaraciones prospectivas”. En algunos casos, estas declaraciones pueden identificarse mediante términos como “puede”, “podría”, “hará”, “debería”, “espera”, “planea”, “proyecta”, “pretende”, “anticipa”, “cree”, “estima”, “predice”, “potencial”, “busca”, “apunta a”, “continúa”, sus formas negativas u otra terminología comparable.

Estas declaraciones prospectivas, que están sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones relativas a nuestra empresa, pueden incluir afirmaciones sobre nuestro desempeño futuro, nuestros contratos, nuestras estrategias de crecimiento previstas y las tendencias que anticipamos que afectarán nuestro negocio. Dichas declaraciones son únicamente proyecciones basadas en nuestras expectativas y estimaciones actuales acerca de eventos futuros. Existen factores importantes que podrían hacer que nuestros resultados reales, niveles de actividad, desempeño o logros difieran de manera sustancial de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Entre esos factores se encuentran nuestra necesidad de capital adicional significativo para construir y completar futuros proyectos y activos relacionados, y la posible imposibilidad de obtener dicho financiamiento en términos aceptables —o de obtenerlo en absoluto—; la posible incapacidad de estimar con precisión los costos de nuestros proyectos; y el riesgo de que la construcción y operación de gasoductos y conexiones de gasoductos enfrenten sobrecostos y retrasos vinculados con la obtención de autorizaciones regulatorias, riesgos de desarrollo, costos laborales, falta de disponibilidad de mano de obra calificada, peligros operativos y otros riesgos. También influyen la incertidumbre en torno al futuro de la dinámica del comercio global, los acuerdos comerciales internacionales y la posición de Estados Unidos respecto del comercio exterior —incluidos los efectos de los aranceles—; nuestra dependencia de nuestros contratistas EPC y otros contratistas para la finalización exitosa de nuestros proyectos, incluida la posible incapacidad de estos contratistas para cumplir sus obligaciones contractuales; y diversos factores económicos y políticos, como la oposición de grupos ambientalistas u otros grupos de interés público, o la falta de apoyo gubernamental y comunitario local necesarios para llevar adelante nuestros proyectos, lo cual podría afectar negativamente el estado de los permisos, los plazos o el desarrollo, construcción y operación de los mismos. También se consideran los riesgos vinculados con otros factores analizados en el “Punto 1A.—Factores de riesgo” de nuestro informe anual en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”), así como en cualquier informe posterior presentado ante la SEC. Cualquier declaración prospectiva incluida en el presente se refiere únicamente a la fecha de este comunicado de prensa y se basa en suposiciones que consideramos razonables a dicha fecha. No asumimos obligación alguna de actualizar estas declaraciones para reflejar eventos o circunstancias posteriores, salvo que así lo exija la ley.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.