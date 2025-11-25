Andersen Consulting攜手BMA強化業務能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與BMA簽署合作協議進一步擴大其永續發展和業務轉型服務能力。BMA是一家總部位於南非的公司，致力於提升製造業競爭力和包容性產業成長。

BMA成立於二十多年前，業務涵蓋從生產商到終端客戶的製造業全價值鏈，並與政府及發展機構合作，推動永續產業競爭力提升。透過聚焦特定產業的產業群集，該公司提供整合式服務，涵蓋產業政策與策略制定、價值鏈策略、製造業競爭力與精益顧問、脫碳以及中小企業發展等領域，從而協調各利害關係人，圍繞共同的優先事項和可擴充的長期解決方案開展工作。

BMA執行長Rob Stewart表示：「永續製造業不止於效率提升，更在於建構具有再生能力、韌性且與長期成長形成策略綜效的生態系統。我們合作的許多企業在向更永續的模式轉型過程中，都面臨著司法管轄、財務和監管方面的複雜性。與Andersen Consulting合作後，我們能夠協助客戶因應這些複雜性，利用Andersen的全球平台調動必要的資源和架構，從而加快轉型。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「BMA在將永續實務融入產業轉型方面的領先地位，與我們的平台形成了互補。他們的專業能力為我們的服務增添了新的層面，帶來了在環境目標、經濟績效和法規要求交叉領域的實用洞察。透過此次合作，我們能夠協助客戶將挑戰轉化為策略機會。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過44,000名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在600多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。