Modon Holding ogłasza strategiczną inwestycję w Wellington Lifestyle Partners, rozszerzając globalny portfel luksusowych przedsięwzięć deweloperskich w sektorze lifestyle'u

ABU ZABI, Zjednoczone Emiraty Arabskie--(BUSINESS WIRE)--Modon Holding P.S.C („Modon”) z siedzibą w Abu Zabi poinformował dzisiaj o dokonaniu strategicznej inwestycji w Wellington Lifestyle Partners („WLP”), dołączając do konsorcjum dotychczasowych inwestorów w przedsiębiorstwo.

Inwestycja dokonana przez Modon wesprze długofalowy rozwój terenów Wellington International przeznaczonych na pokazy jeździeckie i umożliwi powstanie kultowego, ultraluksusowego ośrodka obejmującego ekskluzywne mieszkania, butikowy hotel, centrum handlowe oraz pole golfowe klasy mistrzowskiej w miejscowości Wellington na Florydzie, która słynie ze sportów jeździeckich na całym świecie. Inwestycja stanowi pierwszą bezpośrednią inwestycję Modon w przedsięwzięcie deweloperskie ukierunkowane głównie na jeździectwo w Stanach Zjednoczonych, a zarazem stanowi uzupełnienie aktualnego globalnego portfela firmy i wzmacnia jej strategię polegającą na nawiązywaniu współpracy z wiodącymi organizacjami międzynarodowymi w celu zwiększania zasięgu jej oferty w dziedzinie ultraluksusowych przedsięwzięć deweloperskich. Partnerstwo umacnia również pozycję firmy Modon jako uznanego na arenie międzynarodowej inwestora w wartościowe projekty w dziedzinie nieruchomości i usług lifestyle'owych realizowane na dużą skalę.

Dokonując przedmiotowej inwestycji, Modon dołącza do grona dotychczasowych inwestorów i zarządców WLP w celu rozwoju zróżnicowanego portfela inwestycyjnego obejmującego ośrodki lifestyle'owe i sportowe. Portfel obejmuje słynne na całym świecie tereny Wellington International przeznaczone na pokazy jeździeckie; The Wanderers Club, prywatny ekskluzywny ośrodek sportowo-rekreacyjny dla rodzin, oferujący możliwość gry w golfa, tenisa, baseny i restauracje; The Wellington, nową prywatną społeczność mieszkalną obejmującą 253 ekskluzywne mieszkania, które mają zostać udostępnione do użytku w 2028 r., oraz pole golfowe klasy mistrzowskiej, które zaprojektował David McLay Kidd; a także planowane centrum handlowe świadczące usługi lifestyle'owe, w tym luksusowy hotel butikowy, mieszkania, sklepy, biura i restauracje. Wszystkie te elementy tworzą długofalowe przedsięwzięcie mające wzmocnić pozycję miejscowości Wellington jako globalnego ośrodka sportów jeździeckich i luksusowego mieszkalnictwa.

Inwestycja obejmuje ponadto strategiczną umowę licencyjną, dzięki której firma Modon będzie mogła korzystać z marki i praw własności intelektualnej Wellington International na szeregu kluczowych rynków strategicznych w celu wsparcia przyszłego rozwoju ośrodków lifestyle'owych i społeczności. W ramach umowy Modon zostanie również czołowym sponsorem Zimowego Festiwalu Jeździectwa (Winter Equestrian Festival) oraz Globalnego Festiwalu Ujeżdżania Adequan® (Adequan® Global Dressage Festival, AGDF) – największych i najstarszych na świecie zawodów w pokonywaniu przeszkód w terenie/skokach przez przeszkody oraz ujeżdżaniu, które co roku przyciągają ponad 250 000 widzów i wystawców.

Jego Ekscelencja Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi, prezes Modon Holding, powiedział: „[t]a strategiczna inwestycja odzwierciedla ambicje Modon, by dokonywać inwestycji wraz ze światowej klasy partnerami, którzy podzielają jej wizję doskonałości docelowych przedsięwzięć deweloperskich. Wellington Lifestyle Partners stanowi wyraz wyjątkowej współpracy łączącej wiedzę fachową w dziedzinie nieruchomości, jeździectwa, usług hotelowo-gastronomicznych oraz społeczności sportowych. Rozszerzając zasięg na Stany Zjednoczone, realizujemy zadanie Modon, jakim jest dostarczanie zrównoważonych ośrodków będących ucieleśnieniem wysokiej jakości, innowacji i więzi kulturowych”.

Bill O’Regan, dyrektor generalny grupy Modon Holding, dodał: „[n]asze partnerstwo z Wellington Lifestyle Partners wpisuje się w strategię Modon dotyczącą rozwoju zintegrowanych ośrodków lifestyle'owych łączących społeczność, sport i ofertę hotelowo-gastronomiczną. Wellington International słynie na całym świecie z doskonałości w dziedzinie jeździectwa, dlatego ta współpraca stanowi cenną okazję do wymiany wiedzy fachowej w zakresie działalności, całościowego planowania i projektowania. Uzupełnia tym samym nasz portfel inwestycyjny w obrębie Wyspy Hudayriyat, Ras El Hekma oraz La Zagaleta, wzmacniając zaangażowanie Modon na rzecz dostarczania światowej klasy, przełomowych ośrodków”.

Mark Bellissimo, założyciel Wellington Lifestyle Partners, powiedział: „[d]ołączenie Modon Holding do Wellington Lifestyle Partners pozwala zgromadzić wyjątkowy zbiór wiedzy w ramach jednej inicjatywy. Dzięki wiedzy fachowej Modon w dziedzinie rozwoju światowej klasy przedsięwzięć deweloperskich, przywództwu, jakie zapewniają Doug McMahon i NEXUS pod względem rozwoju luksusowych społeczności, a także zaangażowaniu Murraya Kesslera, miłośnika jazdy konnej, jako dyrektora generalnego Wellington International, mamy wszystko, co niezbędne, by przyspieszyć realizację naszej wizji, a tym samym wyznaczyć nowe standardy jakości ośrodków jeździeckich i lifestyle'owych w Wellington”.

Informacje o Modon:

Modon to międzynarodowa spółka holdingowa z siedzibą w Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie), notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych Abu Zabi (ADX). Spółka wiedzie prym pod względem innowacji miejskich, tworząc kultowe projekty i doświadczenia, które nie tylko spełniają oczekiwania, ale również nieustannie wykraczają poza nie. Do najważniejszych sektorów, w których prowadzi działalność, należą sektory nieruchomości, usług hotelowo-gastronomicznych, zarządzania aktywami, inwestycji, obsługi wydarzeń oraz turystyki. Spółka pragnie dostarczać długofalowe, trwałe korzyści, kładąc podwaliny pod inteligentne sposoby życia oparte na wzajemnej łączności.

Informacje o Wellington Lifestyle Partners

Wellington Lifestyle Partners (WLP) z siedzibą w Wellington czerpie z inwestycji prywatnych inwestorów (Mark Bellissimo, Lisa Lourie, Roger Smith, Jeff Skoll, Mike Smith oraz NEXUS Luxury Collection) jako przedsiębiorstwo zarządzające zasobami w dziedzinie nieruchomości, usług hotelowo-gastronomicznych i obiektów sportowych, które stale dąży do doskonałości. Do portfela WLP, którym kierują dyrektor generalny Douglas McMahon oraz prezeska Paige Nuñez, należą między innymi nowa prywatna społeczność mieszkalna The Wellington, tereny Wellington International przeznaczone na pokazy jeździeckie, The Wanderers Club oraz urzekające centrum handlowe, które docelowo ma obejmować luksusowy hotel butikowy, mieszkania, sklepy, biura i restauracje. WLP pragnie inwestować w Wellington przez pokolenia oraz wspierać miejscowość jako główny ośrodek sportów jeździeckich na świecie. www.wlpfl.com

Informacje o Wellington International:

Założony w 1974 r. ośrodek Wellington International rozciąga się na powierzchni ponad 200 akrów w samym sercu miejscowości Wellington na Florydzie i słynie na całym świecie jako wiodący ośrodek jeździecki. Co roku ze wszystkich 50 stanów USA oraz ponad 55 krajów świata zjeżdża się tu wielu jeźdźców i gości, aby wziąć udział w światowej klasy wyścigach i wydarzeniach organizowanych na przestrzeni całego roku. Ośrodek obejmuje nowoczesne areny i infrastrukturę jeździecką oraz obiekty hotelowe, restauracje i lokale handlowe klasy VIP, wnosząc ponad 500 mln USD rocznie do budżetu hrabstwa Palm Beach dzięki ofercie turystycznej, zapewnionemu zatrudnieniu i inwestycjom podmiotów z całego świata.

