Infineon en HTEC presenteren humanoïde robotkop op de OktoberTech™ Silicon Valley 2025 Show van Infineon

De demo heeft de Partner Innovation Award gewonnen voor zijn innovatieve 360° multisensorische bewustzijn en mens-interactieve robotica-mogelijkheden.

original The Humanoid Robotic Head, developed by HTEC using Infineon technologies, won the Partner Innovation Award at Infineon's OktoberTech event for its innovative 360° multi-sensory awareness and human-interactive robotic capabilities.

The Humanoid Robotic Head, developed by HTEC using Infineon technologies, won the Partner Innovation Award at Infineon's OktoberTech event for its innovative 360° multi-sensory awareness and human-interactive robotic capabilities.

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--De langdurige samenwerking tussen Infineon Technologies AG en HTEC heeft in oktober van dit jaar een nieuwe mijlpaal bereikt tijdens OktoberTech™ Silicon Valley 2025. De twee bedrijven presenteerden hier hun gezamenlijk ontwikkelde 360° Awareness Humanoid Robotic Head. De technologie is het resultaat van een nauwe samenwerking op het gebied van embedded engineering, sensorfusie en AI-integratie. Het trok de aandacht van de aanwezigen en werd bekroond met de Partner Innovation Award van het evenement.

De robotkop betekent een belangrijke stap in de richting van meer perceptieve en responsieve machines.

Contacts

Contact voor mediarelaties: media@htecgroup.com

