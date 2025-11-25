Thredd firmó un acuerdo histórico para habilitar Visa Cloud Connect a nivel mundial

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Thredd, un procesador global de pagos de última generación, anunció hoy que ha firmado un acuerdo para habilitar Visa Cloud Connect a escala mundial. Este hito refleja la inversión continua de Thredd en infraestructura basada en la nube y refuerza su papel como líder tecnológico internacional en procesamientos de pagos.

Visa Cloud Connect permite a las organizaciones acceder a VisaNet, la red de pagos global segura e influyente de Visa, a través de su propia infraestructura de nube. Diseñada específicamente para clientes nativos de la nube, Visa Cloud Connect puede ayudar a ofrecer mayor flexibilidad, tiempos de comercialización más rápidos y escalabilidad fluida a través de las fronteras.

