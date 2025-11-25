-

HCLTech与AWS签署战略合作协议，通过AI和核心系统现代化加速金融服务行业转型

纽约和印度诺伊达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的科技公司HCLTech今日宣布，已与Amazon Web Services (AWS)签署战略合作协议，以通过自主化、AI驱动的解决方案加速金融服务行业的创新进程。

此次合作整合了HCLTech深厚的行业专业知识和AWS的技术优势，将为金融服务机构带来变革性成果。

HCLTech首席增长官兼全球金融服务负责人Srinivasan Seshadri表示：“我们深知数字化转型具有重要战略意义，当下金融机构亟需一位值得信赖的合作伙伴，能够全程参与转型生命周期。金融机构正面临越来越大的压力，需要实现系统现代化、提供卓越客户体验并满足可持续发展要求，而许多机构仍受困于传统基础设施、数据孤岛和复杂的监管要求。我们与AWS的合作旨在解决这些挑战，提供专为金融服务行业设计的成熟解决方案和专业能力，同时加速迈向自主化未来的步伐。”

HCLTech将推出一个预先构建、符合行业规范的解决方案套件，旨在实现呼叫中心现代化、增强数字互动体验，并简化银行、财富管理和保险领域的核心平台。HCLTech将为机构客户提供战略咨询服务，其中财富管理和银行领域的新解决方案将由AWS提供技术支持，这进一步彰显了其大规模交付自主化金融服务的承诺。

Jefferies首席信息官Vikram Dewan就与HCLTech和AWS的合作评论道：“我们与HCLTech和AWS的合作正将业务敏捷性和创新能力提升至新高度，助力我们实现核心金融平台现代化，并充分释放云计算和AI对于本公司业务的潜力。”

AWS全球金融服务董事总经理Scott Mullins表示：“此次战略合作结合了AWS深厚的金融服务专业知识和可扩展的云计算基础设施，以及HCLTech的咨询式服务方法和灵活的交付模式，将帮助客户加速数字现代化进程。我们将携手赋能金融机构开展创新、提升客户体验，同时严格遵循金融服务行业所需的安全与合规标准。”

此次合作是HCLTech与AWS长期合作关系的延伸，双方将继续助力金融机构实现核心系统现代化，并通过AI驱动的解决方案提升客户体验。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

