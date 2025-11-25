-

Bridgepoint se asociará con ht.digital, la capa de transparencia de activos digitales líder en el mercado

  • Bridgepoint se convertirá en accionista mayoritario de ht.digital, un proveedor especializado con sede en Londres que ofrece soluciones de auditoría, contabilidad, aseguramiento, operativas y tecnológicas para el ecosistema de activos digitales
  • ht.digital ha logrado un crecimiento orgánico de los ingresos de aproximadamente el 100 % en los últimos dos años y se ha expandido rápidamente en un mercado en rápido crecimiento
  • La colaboración acelerará la expansión internacional de ht.digital y la inversión continua en tecnología, talento y marca
LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Bridgepoint, uno de los principales inversores del mercado medio a nivel internacional, ha anunciado hoy que ha acordado adquirir una participación mayoritaria en ht.digital, un proveedor líder de soluciones tecnológicas y de garantía de activos digitales con sede en Londres.

