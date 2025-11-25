-
Bridgepoint se asociará con ht.digital, la capa de transparencia de activos digitales líder en el mercado
Bridgepoint se asociará con ht.digital, la capa de transparencia de activos digitales líder en el mercado
Share
- Bridgepoint se convertirá en accionista mayoritario de ht.digital, un proveedor especializado con sede en Londres que ofrece soluciones de auditoría, contabilidad, aseguramiento, operativas y tecnológicas para el ecosistema de activos digitales
- ht.digital ha logrado un crecimiento orgánico de los ingresos de aproximadamente el 100 % en los últimos dos años y se ha expandido rápidamente en un mercado en rápido crecimiento
- La colaboración acelerará la expansión internacional de ht.digital y la inversión continua en tecnología, talento y marca
LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Bridgepoint, uno de los principales inversores del mercado medio a nivel internacional, ha anunciado hoy que ha acordado adquirir una participación mayoritaria en ht.digital, un proveedor líder de soluciones tecnológicas y de garantía de activos digitales con sede en Londres.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
Contacts
Tom Clark
tom.clark@bridgepoint.eu
07767 786852