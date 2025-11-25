Bridgepoint se asociará con ht.digital, la capa de transparencia de activos digitales líder en el mercado

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Bridgepoint, uno de los principales inversores del mercado medio a nivel internacional, ha anunciado hoy que ha acordado adquirir una participación mayoritaria en ht.digital, un proveedor líder de soluciones tecnológicas y de garantía de activos digitales con sede en Londres.

