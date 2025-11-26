Venture Global en Tokyo Gas kondigen 20-jarige LNG-verkoop- en -aankoopovereenkomst aan

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Venture Global, Inc. (NYSE: VG) en Tokyo Gas Co., Ltd. hebben vandaag de ondertekening aangekondigd van een nieuwe langetermijnovereenkomst voor de verkoop en aankoop (SPA) van vloeibaar aardgas (LNG). Onder de SPA zal Tokyo Gas gedurende 20 jaar, te beginnen in 2030, 1 miljoen ton per jaar (MTPA) LNG afnemen van Venture Global. Deze overeenkomst markeert 7,75 MTPA aan SPA's die Venture Global in de afgelopen zes maanden heeft getekend.

"Met bijna 8 MTPA aan nieuwe langetermijncontracten die dit jaar zijn getekend, is Venture Global verheugd om voort te bouwen op ons commerciële momentum via deze nieuwe samenwerking met Tokyo Gas," aldus Mike Sabel, CEO van Venture Global.

